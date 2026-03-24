Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Encore une surprise Michalovce inflige une deuxième défaite de suite à Nitra, leader. Le Slovan signe un troisième succès d'affilée Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2026 à 20:32 Tweeter Michalovce - Nitra : 4-2 (2-1)

Liptovský Mikuláš - Bratislava : 1-2 (0-3)

Photographe : Henrich Mišovič pour TASR Nitra cède à Michalovce qui mène désormais la série Michalovce remporte un deuxième succès de suite et prends les devants dans la série qui l'oppose à Nitra pourtant leader du championnat mais bien emprunté. Spodniak ouvre le score au deuxième tiers sur un powerplay. Les visiteurs égalisent dès l'entame du dernier vingt mais Spodniak remet les renards devants avant une deuxième égalisation signé Passolt. Sur un jeu de puissance, Roy remet les locaux devant qui prennent le large et l'emportent.

Le Slovan enchaîne un troisième succès serré contre Liptovský Mikuláš mais se retrouve à une victoire de la qualification. Elson ouvre le score au premier vingt. Le score se maintient jusqu'au dernier tiers où Sukeľ égalise. On semble se diriger tout droit vers une prolongation mais à moins de trois minutes de la sirène finale, Dmowski remet Bratislava aux commandes, qui tient jusqu'au bout. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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