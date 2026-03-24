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Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Encore une surprise
 
Michalovce inflige une deuxième défaite de suite à Nitra, leader. Le Slovan signe un troisième succès d'affilée
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2026 à 20:32
Michalovce - Nitra : 4-2 (2-1)
Liptovský Mikuláš - Bratislava : 1-2 (0-3)

Photo hockey Tipsport Liga : Encore une surprise - Tipsport Liga
Photographe : Henrich Mišovič pour TASR
Nitra cède à Michalovce qui mène désormais la série
Michalovce remporte un deuxième succès de suite et prends les devants dans la série qui l'oppose à Nitra pourtant leader du championnat mais bien emprunté. Spodniak ouvre le score au deuxième tiers sur un powerplay. Les visiteurs égalisent dès l'entame du dernier vingt mais Spodniak remet les renards devants avant une deuxième égalisation signé Passolt. Sur un jeu de puissance, Roy remet les locaux devant qui prennent le large et l'emportent.
Le Slovan enchaîne un troisième succès serré contre Liptovský Mikuláš mais se retrouve à une victoire de la qualification. Elson ouvre le score au premier vingt. Le score se maintient jusqu'au dernier tiers où Sukeľ égalise. On semble se diriger tout droit vers une prolongation mais à moins de trois minutes de la sirène finale, Dmowski remet Bratislava aux commandes, qui tient jusqu'au bout.
 
 
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