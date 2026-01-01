 
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Et de trois qualifiés
 
Nitra, Bratislava et Košice sont d"ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale des playoffs. Žilina y est presque. Poprad se rapproche des bonnes places, Michalovce continue sa course au maintien
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 20/02/2026 à 21:54
Trenčín - Žilina : 1-5
Košice - Nitra : 2-4
Liptovský Mikuláš - Prešov : 6-0
Michalovce - Zvolen : 4-3
Bratislava - Banská Bystrica : 6-3
Spišská Nová Ves - Poprad : 3-4 ap

Photo hockey Tipsport Liga : Et de trois qualifiés - Tipsport Liga
TASR
Nitra atteint les 100 points et valide son ticket pour les 1/4
Nitra atteint les 100 points avec sa 34ème victoire et une septième d'affilée contre Košice. Le vice-champion en titre prend sa revanche sur la dernière finale, ils ont rapidement pris le large avec deux buts rapides. Malgré un doublé de Krivošík, le champion en titre ne reviendra pas et voit sa troisième place menacée.
Le Slovan s'accroche et reste à un trois longueurs avec un succès convaincant contre Banská Bystrica. Dans ce succès, Pecararo marque 2 buts et quatre points, Dmowski marque un doublé et trois points.
Žilina se rapproche du podium et de la qualification directe pour les quarts en s'imposant largement chez le Dukla qui poursuit son naufrage. Koyš inscrit trois points. Junca de retour des Jeux a réalisé 21 arrêts. Mathématiquement, Trenčín peut encore éviter la zone rouge mais vu les résultats des derniers matchs, cela semble bien improbable.
Poprad remporte de justesse un match important dans le milieu de tableau contre Spišská Nová Ves grâce à un but de Calof. Dans le match, les lynx ont mené par trois fois, mais à chaque reprise les chamois sont parvenus à égaliser. 
Liptovský Mikuláš se rapproche  un peu de la septième place avec un large succès contre la lanterne rouge qui semble avoir déjà abdiquée, elle qui encaisse sa dixième défaite de suite. On voit mal comment les chevaux pourraient sauver leur peau. Lebedeff n'a eu que 15 arrêts à faire pour blanchir. Farren inscrit trois points dans cette victoire.
Michalovce remporte un match très très important contre Zvolen qui lui permet de rattraper son adversaire en terme de points et se place à 8 points de la zone rouge. Mathématiquement le maintien n'est pas encore assuré mais dans les faits, il semble déjà acquis tant les renards sont en pleine bourre. Le HKM a plutôt dominé et mené au score avant de se faire renverser au tiers médiant et finalement vaincre. Les étrangers locaux ont bien tourné, Safaraleev, Roy et Virtanen ont tous marqué deux points.

Classement :
  1. HK Nitra : 100 pts
  2. Slovan Bratislava : 97 pts
  3. HC Košice : 89 pts
  4. Vlci Žilina : 85 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 80 pts
  6. HK Poprad : 76 pts
  7. HK Spišská Nová Ves : 72 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 68 pts
  9. HKM Zvolen : 62 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 62 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 54 pts
  12. HC Prešov : 37 pts
 
 
