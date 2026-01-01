 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Fin de saison régulière
 
La saison régulière s'est achevée aujourd'hui en Slovaquie
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2026 à 19:37
Banská Bystrica - Nitra : 0-3
Trenčín - Košice : 2-3
Poprad - Liptovský Mikuláš : 6-0
Prešov - Zvolen : 2-3 ap
Bratislava - Michalovce : 1-2
Žilina - Spišská Nová Ves : 5-2

Photo hockey Tipsport Liga : Fin de saison régulière - Tipsport Liga
TASR
Zvolen sauve sa neuvième place
Ultime journée de la saison régulière de la Tipsport Liga, plus grand chose ne pouvait changer. Nitra s'impose nettement pour terminer premier. Košice brille mais ne pouvait pas rattraper la deuxième place, Žilina cartonne également mais ne peut bouger de sa quatrième place. Poprad assure la cinquième avec un succès monumental. Plus bas l'ordre ne change pas non plus, les deux points pris par le HKM à Prešov lui suffisent à rester neuvième malgré la victoire de Michalovce.

Le premier tour des playoffs commence mercredi. Les six premiers sont directement qualifiés pour les quarts, il n'y a donc que deux séries dans ce premier tour. Spišská Nová Ves reçoit Michalovce tandis que Liptovský Mikuláš accueillera Zvolen. Les vainqueurs affronteront les deux premiers, Nitra et Bratislava. Les autres affiches des quarts sont déjà connus : Košice contre Banská Bystrica et Žilina face à Poprad.
 

Classement :
  1. HK Nitra : 109 pts
  2. Slovan Bratislava : 102 pts
  3. HC Košice : 101 pts
  4. Vlci Žilina : 93 pts
  5. HK Poprad : 86 pts
  6. HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
  7. HK Spišská Nová Ves : 78 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 74 pts
  9. HKM Zvolen : 72 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 72 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 61 pts
  12. HC Prešov : 38 pts
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 