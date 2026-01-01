Banská Bystrica - Nitra : 0-3

Trenčín - Košice : 2-3

Poprad - Liptovský Mikuláš : 6-0

Prešov - Zvolen : 2-3 ap

Bratislava - Michalovce : 1-2

Žilina - Spišská Nová Ves : 5-2

TASR Zvolen sauve sa neuvième place

Ultime journée de la saison régulière de la Tipsport Liga, plus grand chose ne pouvait changer. Nitra s'impose nettement pour terminer premier. Košice brille mais ne pouvait pas rattraper la deuxième place, Žilina cartonne également mais ne peut bouger de sa quatrième place. Poprad assure la cinquième avec un succès monumental. Plus bas l'ordre ne change pas non plus, les deux points pris par le HKM à Prešov lui suffisent à rester neuvième malgré la victoire de Michalovce.



Le premier tour des playoffs commence mercredi. Les six premiers sont directement qualifiés pour les quarts, il n'y a donc que deux séries dans ce premier tour. Spišská Nová Ves reçoit Michalovce tandis que Liptovský Mikuláš accueillera Zvolen. Les vainqueurs affronteront les deux premiers, Nitra et Bratislava. Les autres affiches des quarts sont déjà connus : Košice contre Banská Bystrica et Žilina face à Poprad.

Classement :