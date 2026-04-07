 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 


Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Fusillés à domicile
 
Nitra remporte le match 3 à Poprad en fusillade. Prešov prend la tête des barrages, 1er succès pour Skalica
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 07/04/2026 à 20:49
Poprad - Nitra : 2-3 TAB (1-2)
Skalica - Humenné : 5-4
Prešov - Trenčín : 3-1 
 
Nitra regagne difficilement l'avantage de la glace en l'emportant auxt irs au but à Poprad. Malgré une domination nette des locaux, ce sont bien les visiteurs qui ouvrent le score au premier vingt. Nauš égalise au tiers médiant. Joie de très courte durée pour le public, la minute qui suit Kryštof redonne déjà l'avantage au Corgoň. Dès l'entame du dernier tiers, Bodák remet les chamois à hauteur. Il faut disputer une prolongation, après vingt minutes équilibrée il n'y a toujours pas de vainqueur. Il faut disputer une séance de tirs au but. Passolt marque deux fois et donne la victoire à Nitra qui prends les devants dans la série.

Photo hockey Tipsport Liga : Fusillés à domicile - Tipsport Liga
TASR
Prešov bat Trenčín et prend la tête des barrages

Prešov vire en tête du barrage en remportant le choc contre le Dukla à domicile. Rapidement pénalisés, les locaux encaissent un premier but en infériorité de Ullman. Le HCP égalise assez rapidement grâce à Cormier. Malgré un flot de pénalités visiteuses, le powerplay de Prešov ne parvient pas à en profiter et le score ne bouge pas avant la première sirène. Bukarts donne l'avantage aux chevaux dès l'entame du deuxième tiers. Berlev creuse l'avance des locaux au dernier tiers. 
Skalica remporte sa première victoire des barrages en dominant le HC 19 devant ses partisans et n'est plus qu'à un point des lions mais à encore 8 d'une place en Tipsport Liga l'année prochaine. Les locaux ouvrent rapidement les compteurs mais Humenné largement dominateur égalise puis passe devant en toute fin de période par Krajňák. Au début du deuxième vingt, Špirko égalise pour son deuxième but du soir. Dans la minute qui suit, les lions repassent devant mais Nemec égalise avant le deuxième coup de sirène. Špirko complète le tour du chapeau pour remettre Skalica devant avant qu'en infériorité les rois s'éloignent. Humenné rapproche bien le score sur un powerplay à moins de trois minutes du terme malgré ses efforts le score ne bouge plus.
Si les deux pensionnaires de Tipsport Liga prennent largement de l'avance, avec encore 7 journées à disputer, tout reste possible. Prochaines rencontres des barrages, vendredi.
 

Classement barrages :
  1. HC Prešov : 12 pts
  2. Dukla Trenčín : 11 pts
  3. HC 19 Humenné : 4 pts
  4. HK Skalica : 3 pts
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 