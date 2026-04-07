Poprad - Nitra : 2-3 TAB (1-2)

Skalica - Humenné : 5-4

Prešov - Trenčín : 3-1

Nitra regagne difficilement l'avantage de la glace en l'emportant auxt irs au but à Poprad. Malgré une domination nette des locaux, ce sont bien les visiteurs qui ouvrent le score au premier vingt. Nauš égalise au tiers médiant. Joie de très courte durée pour le public, la minute qui suit Kryštof redonne déjà l'avantage au Corgoň. Dès l'entame du dernier tiers, Bodák remet les chamois à hauteur. Il faut disputer une prolongation, après vingt minutes équilibrée il n'y a toujours pas de vainqueur. Il faut disputer une séance de tirs au but. Passolt marque deux fois et donne la victoire à Nitra qui prends les devants dans la série.

TASR Prešov bat Trenčín et prend la tête des barrages

Prešov

vire en tête du barrage en remportant le choc contre le Dukla à domicile. Rapidement pénalisés, les locaux encaissent un premier but en infériorité de Ullman. Le HCP égalise assez rapidement grâce à Cormier. Malgré un flot de pénalités visiteuses, le powerplay de Prešov ne parvient pas à en profiter et le score ne bouge pas avant la première sirène. Bukarts donne l'avantage aux chevaux dès l'entame du deuxième tiers. Berlev creuse l'avance des locaux au dernier tiers.

Skalica remporte sa première victoire des barrages en dominant le HC 19 devant ses partisans et n'est plus qu'à un point des lions mais à encore 8 d'une place en Tipsport Liga l'année prochaine. Les locaux ouvrent rapidement les compteurs mais Humenné largement dominateur égalise puis passe devant en toute fin de période par Krajňák. Au début du deuxième vingt, Špirko égalise pour son deuxième but du soir. Dans la minute qui suit, les lions repassent devant mais Nemec égalise avant le deuxième coup de sirène. Špirko complète le tour du chapeau pour remettre Skalica devant avant qu'en infériorité les rois s'éloignent. Humenné rapproche bien le score sur un powerplay à moins de trois minutes du terme malgré ses efforts le score ne bouge plus.

Si les deux pensionnaires de Tipsport Liga prennent largement de l'avance, avec encore 7 journées à disputer, tout reste possible. Prochaines rencontres des barrages, vendredi.

Classement barrages :