Košice - Poprad : 3-1

Michalovce - Spišská Nová Ves : 2-3

Žilina - Banská Bystrica : 5-1

Trenčín - Prešov : 3-1

Liptovský Mikuláš - Nitra : 0-3

Bratislava - Zvolen : 4-3



TASR Dukla Trenčín s'impose et garde espoir de quitter la zone rouge

Nitra n'a pas tremblé sur la glace du HK32 avec un succès solide et convaincant pour le leader. Krištof marque deux points. Patrikainen blanchit avec 23 arrêts.

Victoire complexe pour le Slovan face à Zvolen, mais cela permet au club de la capitale de conserver leur deuxième rang malgré le retour de leur rival. Bakoš et O'Connor s'illustrent avec deux unités.

Košice s'impose assez nettement contre Poprad et renoue avec le succès pour rester sur le podium du championnat. Petráš compte un but et une assistance.

Žilina assure sa quatrième place en s'imposant triomphalement contre Banská Bystrica. Une démonstration de feu pour les loups, Juščák, Wałęga et Baláž marquent tous trois points.

Spišská Nová Ves s'impose de justesse à Michalovce mais en profite pour retrouver la septième place du classement. Une nouvelle fois, Martel régale avec un doublé.

Trenčín rebondit enfin en remportant le match de la zone rouge, le Dukla se rapproche à cinq unités de la sortie de crise, rien n'est perdu à sept journées de la fin du championnat. Ullman, Šiška et Descheneau inscrivent deux points.

Classement :