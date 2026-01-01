Košice - Banská Bystrica : 2-1

Michalovce - Žilina : 6-3

Spišská Nová Ves - Prešov : 6-3

Liptovský Mikuláš - Trenčín : 1-2

Nitra - Zvolen : 2-3 ap

Poprad - Bratislava : 1-2



Enfin, le Dukla renoue avec la victoire après sept revers consécutifs. Il s'est imposé sur la glace de Liptovský Mikuláš. Presque un mois sans succès pour le club de Junca, qui était sur le banc aujourd'hui. Lapšanský et Varone ont permis à Trenčín de l'emporter mais pas de sortir de la zone rouge. Mais le club de l'armée avec un match de retard a encore les cartes en mains.

Le Slovan est plus que jamais leader après un nouveau succès, remporté sur la glace de Poprad après avoir été mené pendant pratiquement quarante minutes. Dix points sépare le club de la capitale de son dauphin.

Košice repasse quatrième en l'emportant contre son adversaire direct Banská Bystrica qui redescend cinquième. Une victoire pour les oranges acquis grâce à un doublé de Lamper.

Zvolen maintient le rythme avec un succès inattendu remporté sur la glace de Nitra. Le vice-champion à pourtant mené à deux reprises mais s'est fait rejoindre les deux fois. Jääskeläinen donne la victoire aux chevaliers en prolongation.

Spišská Nová Ves continue de s'éloigner de la zone rouge en y enfonçant Prešov toujours absolument incapable de gagner contre ses adversaires directs. Un match à sens unique où les locaux ont surclassé leur adversaire dans tous les aspects du jeu. Savoie marque deux buts.

Michalovce reste aussi hors du ravin avec un succès surprenant contre les Vlci. Les renards ont démarré le match à toute allure avec trois buts dans le premier tiers, un écart que les visiteurs ne parviendront pas à combler. Virtanen et Roy comptent chacun trois points.

Classement :