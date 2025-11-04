|
|Tipsport Liga
|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Inchangé
|
|Nitra reste 1er, le Slovan 2e, Žilina et Banská Bystrica repartent suivis de Liptovský Mikuláš et plus loin de Spišská Nová Ves
|
|
|Source : hockeyslovakia.sk
|
Philippe Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 05/10/2025 à 19:48
|
|
Trenčín - Liptovský Mikuláš : 1-2 ap
Bratislava - Poprad : 6-5 ap
Spišská Nová Ves - Prešov : 2-1
Michalovce - Žilina : 1-2
Košice - Banská Bystrica : 2-3
Nitra - Zvolen : 3-2
|TASR
|Le Slovan s'impose en prolongation contre Poprad
Le Slovan s'est fait très peur à domicile contre Poprad. Il menait pourtant 2-0 après à peine deux minutes de jeu. Mais trois buts des chamois en fin de premier tiers renverse la donne. Bratislava marque trois but sans réplique, dont deux de Marcinko, au tiers médiant pour reprendre le lead. Cracknell inscrit son deuxième but du match avant que Calof n'égalise en fin de partie. A l'ultime seconde la prolongation, O'Connor donne la victoire au club de la capitale.
Liptovský Mikuláš confirme sa très bonne forme avec un succès arraché en prolongation sur la glace de Trenčín. C'est Cormier qui donne la victoire en prolongation sur un powerplay.
Nitra maintient sa première place en dominant le HKM avec deux points de Osburn.
Žilina se relance après deux revers en s'imposant à Michalovce. Dans un match nettement où ils ont nettement dominés, les loups l'emportent au dernier tiers sur un but en powerplay de Korczak.
Banská Bystrica repart de l'avant après trois défaites de suite en dominant Košice d'une longueur. Les béliers se sont tout de même fait peur, ils menaient 2-0 avant de se faire rejoindre au score. Myklukha donne finalement la victoire.
Spišská Nová Ves aligne un second succès de suite après une victoire serrée contre Prešov.
Classement :
- HK Nitra : 21 pts
- Slovan Bratislava : 19 pts
- Vlci Žilina : 19 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 18 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 17 pts
- HC Košice : 15 pts
- HC Dukla Trenčín : 15 pts
- HK Spišská Nová Ves : 14 pts
- HKM Zvolen : 9 pts
- HC Prešov : 6 pts
- HK Dukla Michalovce : 5 pts
- HK Poprad : 4 pts
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|