Žilina - Poprad : 4-1(2-0)
Košice - Banská Bystrica : 3-4 ap (1-1)
Photographe : František Iván pour TASR
Banská Bystrica s'impose à Košice au match 2
Banská Bystrica qui s'est fait rejoindre en toute fin de partie au match 1 avant de perdre en prolongation contre Košice a infligé à son adversaire un destin similaire ce soir. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacun. Au tiers médiant le champion en titre fait la différence avec deux buts signés Jellúš et Rogoň. Dès la reprise, Galipeau profite d'un powerplay pour rapprocher le score. A cinq minutes du terme, Zigo égalise. La prolongation est très tendue et fermée. Après dix minutes de stress, Faith délivre les béliers qui égalisent la série avant deux matchs à domicile.
Les Vlci doublent la mise devant leurs partisans avec un deuxième net succès contre Poprad. En infériorité, Török ouvre la marque pour les chamois mais les locaux égalisent au quart d'heure de jeu. Mucha et Ranford marquent tous deux au tiers médiant et donnent le large aux siens. Un dernier but permet aux loups de creuser leur avance au dernier vingt. A l'ultime minute une bagarre éclate et pas moins de quatre joueurs de chaque équipe sont expulsés. Žilina conforte son avance avant deux matchs aux pieds des Hautes Tatras.
Etoiles Hockey Hebdo de la journée :
*** : Olivier Galipeau (HC MONACObet Banská Bystrica)
** : Gabriel Chicoine (Vlci Žilina)
* : Tomáš Mikúš (HC Košice)