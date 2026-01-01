Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Inversé Banská Bystrica s'impose en prolongation et égalise la série. Žilina double la mise Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2026 à 20:51 Tweeter Žilina - Poprad : 4-1 (2-0)

Košice - Banská Bystrica : 3-4 ap (1-1)

Photographe : František Iván pour TASR Banská Bystrica s'impose à Košice au match 2

Banská Bystrica qui s'est fait rejoindre en toute fin de partie au match 1 avant de perdre en prolongation contre Košice a infligé à son adversaire un destin similaire ce soir. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacun. Au tiers médiant le champion en titre fait la différence avec deux buts signés Jellúš et Rogoň. Dès la reprise, Galipeau profite d'un powerplay pour rapprocher le score. A cinq minutes du terme, Zigo égalise. La prolongation est très tendue et fermée. Après dix minutes de stress, Faith délivre les béliers qui égalisent la série avant deux matchs à domicile.

Les Vlci doublent la mise devant leurs partisans avec un deuxième net succès contre Poprad. En infériorité, Török ouvre la marque pour les chamois mais les locaux égalisent au quart d'heure de jeu. Mucha et Ranford marquent tous deux au tiers médiant et donnent le large aux siens. Un dernier but permet aux loups de creuser leur avance au dernier vingt. A l'ultime minute une bagarre éclate et pas moins de quatre joueurs de chaque équipe sont expulsés. Žilina conforte son avance avant deux matchs aux pieds des Hautes Tatras.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Olivier Galipeau (HC MONACObet Banská Bystrica)

** : Gabriel Chicoine (Vlci Žilina)

* : Tomáš Mikúš (HC Košice) qui s'est fait rejoindre en toute fin de partie au match 1 avant de perdre en prolongation contrea infligé à son adversaire un destin similaire ce soir. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacun. Au tiers médiant le champion en titre fait la différence avec deux buts signéset. Dès la reprise,profite d'un powerplay pour rapprocher le score. A cinq minutes du terme,égalise. La prolongation est très tendue et fermée. Après dix minutes de stress,délivre les béliers qui égalisent la série avant deux matchs à domicile.Lesdoublent la mise devant leurs partisans avec un deuxième net succès contre. En infériorité,ouvre la marque pour les chamois mais les locaux égalisent au quart d'heure de jeu.etmarquent tous deux au tiers médiant et donnent le large aux siens. Un dernier but permet aux loups de creuser leur avance au dernier vingt. A l'ultime minute une bagarre éclate et pas moins de quatre joueurs de chaque équipe sont expulsés. Žilina conforte son avance avant deux matchs aux pieds des Hautes Tatras.*** : Olivier Galipeau (HC MONACObet Banská Bystrica)** : Gabriel Chicoine (Vlci Žilina)* : Tomáš Mikúš (HC Košice) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo