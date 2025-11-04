Košice - Liptovský Mikuláš : 4-0

Poprad - Michalovce : 4-5 ap

Spišská Nová Ves - Bratislava : 2-5

Banská Bystrica - Prešov : 6-0

Zvolen - Žilina : 0-3

Nitra - Trenčín : 2-5

TASR Le Dukla Trenčín s'impose à Nitra

Le Dukla s'impose largement chez le leader Nitra et s'empare de la sixième place. Les deux équipes se neutralisent dans le premier tiers avec un but chacune. Puis plus rien ne bouge jusqu'à sept minutes du terme où Nemec donne l'avantage aux locaux. Il ne faut que 20 secondes à Goljer pour égaliser. Et là en toute fin de match, le vice-champion en titre explose, Trenčín marque trois buts en 18 secondes et l'emporte avec brio. Très grosse performance pour le gardien français, Junca qui repousse 43 lancers.

Le Slovan n'a pas tremblé en déplacement et s'impose assez largement sur la glace de Spišská Nová Ves, encore battu. Après un premier tiers sans but, les locaux ouvrent le score en powerplay mais cela réveille Bratislava qui enchaîne les buts, dont deux de Dmowski, qui comptera finalement trois points tout comme Pecararo.

Košice continue sa bonne forme avec une quatrième victoire en cinq matchs, et une fois encore elle est cinglante, contre le HK32. Les métallurgistes peuvent s'appuyer sur Rosandić auteur de deux points et sur Jurčák qui blanchit avec 19 arrêts.

Žilina se reprend avec une victoire impeccable sur la glace de Zvolen. Deux points pour Galamboš et un jeu blanc de Rychlík sont à noter.

Banská Bystrica met fin à sa série de revers en s'imposant triomphalement contre Prešov, un promu complètement à la cave, qui n'est là que pour donner des points à ses adversaires et qui subit humiliations après humiliations. Avec dix points de retard sur la fin de la zone rouge, les chevaux sont déjà quasiment assurés d'être relégués. Valach compte quatre points et Lee trois, Rabčan repousse les 21 tirs et blanchit.

Michalovce renverse un match compliqué à Poprad. Les chamois menaient pourtant 3-1 après deux tiers, ils se font rejoindre avec deux buts encaissés en 26 secondes, le record est proche ! Puisant dans leurs réserve, les locaux repassent devant. Virtanen égalise à 50 secondes du terme. Accrocheurs jusqu'au bout les renards remportent la prolongation sur un powerplay bien géré par Martel.

