|
|Tipsport Liga
|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Jusqu'à la dernière seconde
|
|Prešov l'emporte à la dernière seconde de jeu. Michalovce gagne aussi dans la zone rouge. Au milieu de tableau Liptovský Mikuláš se relance. Banská Bystrica retrouve la 5e place. Le Slovan l'emporte et vire en tête
|
|
|Source : hockeyslovakia.sk
|
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 07/12/2025 à 19:36
|
|
Poprad - Košice : 8-2
Prešov - Trenčín : 3-2
Spišská Nová Ves - Michalovce : 2-3 TAB
Banská Bystrica - Žilina : 5-1
Nitra - Liptovský Mikuláš : 3-4
Zvolen - Bratislava : 0-3
|Photographe : Peter Ilenčík
|Prešov l'emporte à la dernière seconde de jeu contre Trenčín
Prešov remporte un bon succès, le deuxième d'affilée, face au Dukla ce soir qui lui permet de revenir à 7 longueurs de son premier prédécesseur, c'est encore loin mais le mieux se confirme chez les chevaux qui menaient 2-0 après un tiers grâce à un doublé d'Avtsin. A l'ultime minute du deuxième vingt, Ahl réduit la note. C'est encore Ahl qui égalise au dernier vingt sur un powerplay. On semble se diriger vers la prolongation mais une fois encore Prešov revient au tout dernier moment. Rapuzzi arrache la victoire à la dernière seconde de jeu.
Le Slovan aligne son troisième succès de suite, à Zvolen, et grimpe en tête du championnat profitant du revers de l'ex leader. Kiviaho blanchit avec 35 arrêts.
Nitra subit un troisième revers consécutif et perd la première place. A domicile le vice-champion s'incline contre le HK32 grâce notamment à un doublé et trois points de Vojtech.
Banská Bystrica repasse cinquième et plonge les Vlci dans le doute avec une quatrième défaite en cinq matchs. Quatre buts au tiers médiant, dont deux de Šoltés, qui finit à trois points, permettent aux béliers de faire la différence. Turnbull termine également la rencontre avec trois points.
Poprad continue sa bonne forme de fin d'automne en corrigeant Košice. Avec cinq points Cracknell est le héros du jour, Výhonský marque lui trois points.
Michalovce se rapproche de la sortie du trou avec un succès arraché sur la glace de Spišská Nová Ves en fusillade. Les renards n'ont plus qu'un point de retard sur leurs adversaires du jour qui sont les derniers qualifiables pour les séries. Pour autant, le Dukla voit son poursuivant se rapprocher aussi.
Classement :
- Slovan Bratislava : 54 pts
- HK Nitra : 52 pts
- HC Košice : 49 pts
- Vlci Žilina : 45 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 40 pts
- HC Dukla Trenčín : 38 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 36 pts
- HKM Zvolen : 34 pts
- HK Poprad : 34 pts
- HK Spišská Nová Ves : 30 pts
- HK Dukla Michalovce : 29 pts
- HC Prešov : 22 pts
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|