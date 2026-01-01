 
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Jusqu'au bout
 
Banská Bystrica remporte la victoire dans les dernières secondes de jeu
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 20:57
Banská Bystrica l'emporte à 26 secondes du terme

Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš : 3-2
Nitra - Spišská Nová Ves : 5-3
Poprad - Trenčín : 2-1 ap
Prešov - Michalovce : 2-7
Žilina - Braitslava : 3-2 ap
Zvolen - Košice : 4-3 ap

Banská Bystrica remporte la victoire contre le HK32 alors qu'il ne restait que 26 secondes à jouer sur un but de Kukuča.
Nitra creuse son avance en tête, le Slovan et Košice marquent le pas. Du coup, Žilina se rapproche un peu. Poprad suit de plus loin. Michalovce l'emporte nettement et s'éloigne de la zone de relégation.


Classement :
  1. HK Nitra : 103 pts
  2. Slovan Bratislava : 98 pts
  3. HC Košice : 90 pts
  4. Vlci Žilina : 87 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
  6. HK Poprad : 78 pts
  7. HK Spišská Nová Ves : 72 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 68 pts
  9. HK Dukla Michalovce : 65 pts
  10. HKM Zvolen : 64 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 55 pts
  12. HC Prešov : 37 pts
 
 
