|Tipsport Liga
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Jusqu'au bout
|Banská Bystrica remporte la victoire dans les dernières secondes de jeu
|Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 22/02/2026 à 20:57
|TASR
|Banská Bystrica l'emporte à 26 secondes du terme
Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš : 3-2
Nitra - Spišská Nová Ves : 5-3
Poprad - Trenčín : 2-1 ap
Prešov - Michalovce : 2-7
Žilina - Braitslava : 3-2 ap
Zvolen - Košice : 4-3 ap
Banská Bystrica remporte la victoire contre le HK32 alors qu'il ne restait que 26 secondes à jouer sur un but de Kukuča.
Nitra creuse son avance en tête, le Slovan et Košice marquent le pas. Du coup, Žilina se rapproche un peu. Poprad suit de plus loin. Michalovce l'emporte nettement et s'éloigne de la zone de relégation.
Classement :
- HK Nitra : 103 pts
- Slovan Bratislava : 98 pts
- HC Košice : 90 pts
- Vlci Žilina : 87 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
- HK Poprad : 78 pts
- HK Spišská Nová Ves : 72 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 68 pts
- HK Dukla Michalovce : 65 pts
- HKM Zvolen : 64 pts
- HC Dukla Trenčín : 55 pts
- HC Prešov : 37 pts
