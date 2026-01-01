Photographe : Jaroslav Novák pour TASR Le Dukla renverse Bratislava et reste en course pour les playoffs

Michalovce - Banská Bystrica : 3-2

Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-4

Liptovský Mikuláš - Žilina : 2-0

Nitra - Poprad : 3-2 TAB

Prešov - Košice : 1-5

Bratislava - Trenčín : 1-3 - Banská Bystrica : 3-2Spišská Nová Ves -: 2-4- Žilina : 2-0- Poprad : 3-2 TABPrešov -: 1-5Bratislava -: 1-3

Trenčín conserve un très mince espoir de maintien avec un bon succès dans le classico à Bratislava. Il faudra remporter les trois derniers matchs et que le HKM les perde les trois, très improbable. Michalovce s'impose à domicile face aux béliers et assure son maintien. Zvolen est presque sauvé avec son succès important et convaincant à l'extérieur. Le HK32 brille en milieu de tableau. Contraste sur le podium du championnat. Košice se reprend avec un large succès chez la lanterne rouge. Nitra peine en l'emportant uniquement en fusillade.

Classement : HK Nitra : 105 pts Slovan Bratislava : 98 pts HC Košice : 93 pts Vlci Žilina : 87 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts HK Poprad : 79 pts HK Spišská Nová Ves : 72 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 71 pts HK Dukla Michalovce : 68 pts HKM Zvolen : 67 pts HC Dukla Trenčín : 58 pts HC Prešov : 37 pts