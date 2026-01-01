 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : L'espoir pas encore mort
 
Le Dukla Trenčín garde un très mince espoir de survie
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 27/02/2026 à 21:02
Photo hockey Tipsport Liga : L
Photographe : Jaroslav Novák pour TASR
Le Dukla renverse Bratislava et reste en course pour les playoffs

Michalovce - Banská Bystrica : 3-2
Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-4
Liptovský Mikuláš - Žilina : 2-0
Nitra - Poprad : 3-2 TAB
Prešov - Košice : 1-5
Bratislava - Trenčín : 1-3

Trenčín conserve un très mince espoir de maintien avec un bon succès dans le classico à Bratislava. Il faudra remporter les trois derniers matchs et que le HKM les perde les trois, très improbable. Michalovce s'impose à domicile face aux béliers et assure son maintien. Zvolen est presque sauvé avec son succès important et convaincant à l'extérieur.
Le HK32 brille en milieu de tableau. Contraste sur le podium du championnat. Košice se reprend avec un large succès chez la lanterne rouge. Nitra peine en l'emportant uniquement en fusillade.

Classement :
  1. HK Nitra : 105 pts
  2. Slovan Bratislava : 98 pts
  3. HC Košice : 93 pts
  4. Vlci Žilina : 87 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
  6. HK Poprad : 79 pts
  7. HK Spišská Nová Ves : 72 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 71 pts
  9. HK Dukla Michalovce : 68 pts
  10. HKM Zvolen : 67 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 58 pts
  12. HC Prešov : 37 pts
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 