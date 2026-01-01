|
|Tipsport Liga
|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : L'espoir pas encore mort
|
|Le Dukla Trenčín garde un très mince espoir de survie
|
|
|Source : hockeyslovakia.sk
|
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 27/02/2026 à 21:02
|
|
|Photographe : Jaroslav Novák pour TASR
|Le Dukla renverse Bratislava et reste en course pour les playoffs
Michalovce - Banská Bystrica : 3-2
Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-4
Liptovský Mikuláš - Žilina : 2-0
Nitra - Poprad : 3-2 TAB
Prešov - Košice : 1-5
Bratislava - Trenčín : 1-3
Trenčín conserve un très mince espoir de maintien avec un bon succès dans le classico à Bratislava. Il faudra remporter les trois derniers matchs et que le HKM les perde les trois, très improbable. Michalovce s'impose à domicile face aux béliers et assure son maintien. Zvolen est presque sauvé avec son succès important et convaincant à l'extérieur.
Le HK32 brille en milieu de tableau. Contraste sur le podium du championnat. Košice se reprend avec un large succès chez la lanterne rouge. Nitra peine en l'emportant uniquement en fusillade.
Classement :
- HK Nitra : 105 pts
- Slovan Bratislava : 98 pts
- HC Košice : 93 pts
- Vlci Žilina : 87 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
- HK Poprad : 79 pts
- HK Spišská Nová Ves : 72 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 71 pts
- HK Dukla Michalovce : 68 pts
- HKM Zvolen : 67 pts
- HC Dukla Trenčín : 58 pts
- HC Prešov : 37 pts
|
|
|
|© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|