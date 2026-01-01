Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : L'ultime morsure du loup
Les loups de Žilina l'emportent dans les dernières secondes de jeu
Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 18/01/2026 à 20:03
Tweeter
TASR
Žilina l'emporte à 35 secondes du terme
Trenčín -
Bratislava
: 1-6
Košice
- Prešov : 4-2
Banská Bystrica
- Michalovce : 5-4 TAB
Žilina
- Liptovský Mikuláš : 3-2
Zvolen -
Spišská Nová Ves
: 2-5
Poprad -
Nitra
: 2-5
Classement :
Slovan Bratislava : 83 pts
HK Nitra : 75 pts
Vlci Žilina : 72 pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
HC Košice : 68 pts
HK Poprad : 61
pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 55
pts
HKM Zvolen : 52 pts
HK Spišská Nová Ves : 49 pts
HK Dukla Michalovce : 47 pts
HC Dukla Trenčín : 47 pts
HC
Prešov : 36 pts
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception