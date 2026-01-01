Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : L'ultime morsure du loup Les loups de Žilina l'emportent dans les dernières secondes de jeu Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/01/2026 à 20:03 Tweeter TASR Žilina l'emporte à 35 secondes du terme



Trenčín - Bratislava : 1-6

Košice - Prešov : 4-2

Banská Bystrica - Michalovce : 5-4 TAB

Žilina - Liptovský Mikuláš : 3-2

Zvolen - Spišská Nová Ves : 2-5

Poprad - Nitra : 2-5 Trenčín -: 1-6- Prešov : 4-2- Michalovce : 5-4 TAB- Liptovský Mikuláš : 3-2Zvolen -: 2-5Poprad -: 2-5





Classement : Slovan Bratislava : 83 pts HK Nitra : 75 pts Vlci Žilina : 72 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts HC Košice : 68 pts HK Poprad : 61 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 55 pts HKM Zvolen : 52 pts HK Spišská Nová Ves : 49 pts HK Dukla Michalovce : 47 pts HC Dukla Trenčín : 47 pts HC Prešov : 36 pts © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











