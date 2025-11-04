Banská Bystrica : 3-4

Košice - Spišská Nová Ves : 5-1

Bratislava - Prešov : 4-0

Michalovce - Nitra : 4-5

Liptovský Mikuláš - Zvolen : 2-5

Žilina - Poprad : 4-3



Košice le champion en titre retrouve ses sensations en corrigeant Spišská Nová Ves qui n'avance plus. Un large succès qui replace les métallurgistes sur la dernière marche du podium. Rosandić, Krivošík et Repčík ont tous compté deux points. Banská Bystrica reste la dernière équipe invaincue puisqu'elle a dominé le Dukla. Pourtant les militaires menaient 3-1 après quarante minutes de jeu. Galipeau, Myklukha et Zigo marquaient au dernier acte pour sceller la cinquième victoire des béliers.

Žilina reste deuxième avec un succès renversant contre Poprad avec trois buts marqués dans le dernier tiers. Gachulinec marque le but victorieux à 10 secondes de la sirène finale.

Le Slovan revient en haut après avoir corrigé le promu Prešov qui a toujours autant de mal à marquer et encaisse toujours autant. Andrisík n'a eu que 17 arrêts à faire pour blanchir.

Nitra revient dans le bon groupe avec un succès serré acquis face à Michalovce qui glisse au dernier rang. Le Corgoň a mené assez nettement tout le match avant quelques frayeurs finales mais son adversaire n'a pu égaliser malgré 4 points de Roy.

Zvolen signe enfin son premier succès mais avec la manière en surclassant le HK32. Une belle victoire qui lui permet de quitter la dernière place et de passer dixième.

Classement : HC MONACObet Banská Bystrica : 14 pts Vlci Žilina : 13 pts HC Košice : 11 pts Slovan Bratislava : 10 pts HC Dukla Trenčín : 10 pts HK Nitra : 9 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 6 pts HK Spišská Nová Ves : 5 pts HKM Zvolen : 4 pts HK Poprad : 3 pts HC Prešov : 3 pts HK Dukla Michalovce : 2 pts