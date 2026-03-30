Košice - Banská Bystrica : 3-1 (4-3)



hockeyslovakia.sk Košice élimine Banská Bystrica au bout du 7e match - Banská Bystrica : 3-1 (4-3) Ultime rencontre ce soir de cette incroyable série entre Košice qui reçoit et a effacé deux balles de match et Banská Bystrica qui espère enfin en finir. Cinq matchs de ce quart de finale se sont décidés en prolongation, ce soir fera-t-il exception ?

Le premier tiers est de qualité et les deux équipes font jeu égal. Pour autant ce sont les locaux qui ouvrent le score dans cette période grâce à Rogoň. Au deuxième tiers les métallurgistes haussent la pression et dominent le jeu. Petráš double la mise. Les locaux continuent de pousser et Liščinský creuse encore l'avance des siens. Le jeu s'effondre au dernier tiers et les deux équipes disputent une rencontre fermée et bien peu agréable. BB complètement cuit ne parvient pas à proposer grand chose. En fin de match quand même les béliers sortent leur gardien. Kukuča parvient enfin à débloquer le compteur de Banská Bystrica mais les visiteurs ne reviendront pas davantage et s'inclinent.

Košice profite de son avantage de glace à fond et remporte avec confiance ce match décisif, c'est le meilleur match du champion en titre sur cette série, il ira défendre son rang en demi-finale. Fin de série logique ce soir mais cruelle dans l'opposition très équilibrée pour une superbe série.