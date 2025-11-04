Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le choc des titans
Banska Bystrica reste invaincu après une victoire en prolongation, le Dukla colle au train. Kosice, le Slovan et Spisska Nova Ves suivent
Source : hockeyslovakia.sk
Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 20/09/2025 à 00:31
Tweeter
hockeyslovakia.sk
Banská Bystrica remporte le choc du sommet
Banská
Bystrica
- Žilina : 2-1 ap
Spišská
Nová
Ves
- Michalovce : 2-1
Nitra
- Liptovský Mikuláš : 5-2
Poprad -
Košice
: 2-5
Prešov -
Trenčín
: 1-3
Zvolen -
Bratislava
: 3-5
Classement :
HC MONACObet Banská Bystrica : 11 pts
HC Dukla
Trenčín
:
10
pts
Vlci Žilina : 9 pts
HC
Košice : 8 pts
Slovan Bratislava : 7 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 6 pts
HK Nitra : 6 pts
HK Spišská Nová Ves : 5 pts
HK Poprad : 3 pts
HC
Prešov : 3 pts
HK Dukla Michalovce : 2 pts
HKM Zvolen : 1 pt
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception