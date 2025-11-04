 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le choc des titans
 
Banska Bystrica reste invaincu après une victoire en prolongation, le Dukla colle au train. Kosice, le Slovan et Spisska Nova Ves suivent
 
Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 20/09/2025 à 00:31
Photo hockey Tipsport Liga : Le choc des titans - Tipsport Liga
hockeyslovakia.sk
Banská Bystrica remporte le choc du sommet

Banská Bystrica - Žilina : 2-1 ap
Spišská Nová Ves - Michalovce : 2-1
Nitra - Liptovský Mikuláš : 5-2
Poprad - Košice : 2-5
Prešov - Trenčín : 1-3
Zvolen - Bratislava : 3-5


Classement :
  1. HC MONACObet Banská Bystrica : 11 pts
  2. HC Dukla Trenčín : 10 pts
  3. Vlci Žilina : 9 pts
  4. HC Košice : 8 pts
  5. Slovan Bratislava : 7 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 6 pts
  7. HK Nitra : 6 pts
  8. HK Spišská Nová Ves : 5 pts
  9. HK Poprad : 3 pts
  10. HC Prešov : 3 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 2 pts
  12. HKM Zvolen : 1 pt
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 