Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le haut de tableau battu Nitra, le Slovan et Žilina ont tous trois été battus. Košice se rapproche, en milieu de tableau, le Dukla, le HK32 et Spišská Nová Ves assurent tandis que Michalovce s'accrochent plus bas Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2025 à 09:00 Tweeter TASR Poprad s'impose d'un seul but contre le leader Nitra

Bratislava - Trenčín Bratislava - : 1-4

Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-1

Michalovce - Banská Bystrica : 5-3

Liptovský Mikuláš - Žilina : 3-1

Nitra - Poprad : 0-1

Košice - Prešov : 6-1







Classement : HK Nitra : 41 pts Slovan Bratislava : 38 pts Vlci Žilina : 38 pts HC Košice : 34 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 28 pts HKM Zvolen : 27 pts HK Spišská Nová Ves : 24 pts HC Dukla Trenčín : 23 pts HK Dukla Michalovce : 20 pts HK Poprad : 19 pts HC Prešov : 14 pts











