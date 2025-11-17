Accueil
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le haut de tableau battu
Nitra, le Slovan et Žilina ont tous trois été battus. Košice se rapproche, en milieu de tableau, le Dukla, le HK32 et Spišská Nová Ves assurent tandis que Michalovce s'accrochent plus bas
Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 17/11/2025 à 09:00
TASR
Poprad s'impose d'un seul but contre le leader Nitra
Bratislava -
Trenčín
: 1-4
Spišská Nová Ves
- Zvolen : 2-1
Michalovce
- Banská Bystrica : 5-3
Liptovský Mikuláš
- Žilina : 3-1
Nitra -
Poprad
: 0-1
Košice
- Prešov : 6-1
Classement :
HK Nitra : 41 pts
Slovan Bratislava : 38 pts
Vlci Žilina : 38 pts
HC Košice : 34 pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 28 pts
HKM Zvolen : 27 pts
HK Spišská Nová Ves : 24 pts
HC Dukla Trenčín
:
23 pts
HK Dukla Michalovce : 20 pts
HK Poprad : 19 pts
HC
Prešov : 14 pts
