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Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le pied sûr
 
Poprad s'est fait peur mais remporte le premier match des demi-finales à Nitra
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2026 à 02:28
Nitra - Poprad : 3-4 ap (0-1)

Photo hockey Tipsport Liga : Le pied sûr - Tipsport Liga
TASR
Poprad remporte le 1er match à Nitra
Les demi-finales démarrent à Nitra, leader de la saison régulière mais qui a eu toutes les peines du monde de passer le tour précédent. En face, Poprad a brillé et espère poursuivre. Les locaux sont pénalisés dès la première minute de jeu, Bjalončík ouvre le score en powerplay. Čederle ne tarde pas à égaliser. A la moitié du tiers, Šotek remet les chamois devant, peu après, Nauš double l'avance visiteuse. Nitra ne perd pas le nord, dès la reprise du tiers médiant, Buček a rapproché la marque. Poprad panique et commet une faute, la sentence tombe dans la foulée. Paulovič égalise pour son deuxième point du soir. Le dernier tiers est verrouillé même si les chamois dominent légèrement le score ne bouge plus jusqu'à la sirène finale et il faut disputer une prolongation. Celle-ci dure à peine 42 secondes, le temps que Cracknell fasse sauter la banque d'un bon lancer du poignet et n'offre une victoire logique à Poprad.
 
 
 
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