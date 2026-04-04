Poprad : 3-4 ap (0-1)



TASR Poprad remporte le 1er match à Nitra Nitra -: 3-4 ap (0-1) Les demi-finales démarrent à Nitra, leader de la saison régulière mais qui a eu toutes les peines du monde de passer le tour précédent. En face, Poprad a brillé et espère poursuivre. Les locaux sont pénalisés dès la première minute de jeu, Bjalončík ouvre le score en powerplay. Čederle ne tarde pas à égaliser. A la moitié du tiers, Šotek remet les chamois devant, peu après, Nauš double l'avance visiteuse. Nitra ne perd pas le nord, dès la reprise du tiers médiant, Buček a rapproché la marque. Poprad panique et commet une faute, la sentence tombe dans la foulée. Paulovič égalise pour son deuxième point du soir. Le dernier tiers est verrouillé même si les chamois dominent légèrement le score ne bouge plus jusqu'à la sirène finale et il faut disputer une prolongation. Celle-ci dure à peine 42 secondes, le temps que Cracknell fasse sauter la banque d'un bon lancer du poignet et n'offre une victoire logique à Poprad.

