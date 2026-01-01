Accueil
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le podium retrouvé
Košice remonte sur le podium derrière Nitra et le Slovan. Zvolen grimpe septième. Spišská Nová Ves et Michalovce s'éloignent de la zone rouge
Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 25/01/2026 à 19:33
TASR
Košice remonte sur le podium
Žilina -
Košice
: 2-4
Trenčín
-
Michalovce
: 2-4
Poprad -
Zvolen
: 3-4 ap
Bratislava
- Liptovský Mikuláš : 7-1
Spišská Nová Ves
- Banská Bystrica : 5-2
Prešov -
Nitra
: 0-2
Classement :
Slovan Bratislava : 89 pts
HK Nitra : 79 pts
HC Košice : 74 pts
Vlci Žilina : 72 pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
HK Poprad : 62
pts
HKM Zvolen : 56 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 56
pts
HK Spišská Nová Ves : 55 pts
HK Dukla Michalovce : 53 pts
HC Dukla Trenčín : 50 pts
HC
Prešov : 36 pts
