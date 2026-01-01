 
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le podium retrouvé
 
Košice remonte sur le podium derrière Nitra et le Slovan. Zvolen grimpe septième. Spišská Nová Ves et Michalovce s'éloignent de la zone rouge
 
Košice remonte sur le podium

Žilina - Košice : 2-4
Trenčín - Michalovce : 2-4
Poprad - Zvolen : 3-4 ap
Bratislava - Liptovský Mikuláš : 7-1
Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 5-2
Prešov - Nitra : 0-2

 

Classement :
  1. Slovan Bratislava : 89 pts
  2. HK Nitra : 79 pts
  3. HC Košice : 74 pts
  4. Vlci Žilina : 72 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
  6. HK Poprad : 62 pts
  7. HKM Zvolen : 56 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 56 pts
  9. HK Spišská Nová Ves : 55 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 53 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 50 pts
  12. HC Prešov : 36 pts
 
 
