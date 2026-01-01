Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le podium retrouvé Košice remonte sur le podium derrière Nitra et le Slovan. Zvolen grimpe septième. Spišská Nová Ves et Michalovce s'éloignent de la zone rouge Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/01/2026 à 19:33 Tweeter TASR Košice remonte sur le podium

Žilina - Košice : 2-4

Trenčín Žilina -: 2-4Trenčín Michalovce : 2-4

Poprad - Zvolen : 3-4 ap

Bratislava - Liptovský Mikuláš : 7-1

Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 5-2

Prešov - Nitra : 0-2







Classement : Slovan Bratislava : 89 pts HK Nitra : 79 pts HC Košice : 74 pts Vlci Žilina : 72 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts HK Poprad : 62 pts HKM Zvolen : 56 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 56 pts HK Spišská Nová Ves : 55 pts HK Dukla Michalovce : 53 pts HC Dukla Trenčín : 50 pts HC Prešov : 36 pts












