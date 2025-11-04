Banská Bystrica - Zvolen : 5-1

Žilina - Nitra : 3-0

Liptovský Mikuláš - Michalovce : 4-1

Prešov - Poprad : 4-3

Trenčín - Spišská Nová Ves : 4-3

Bratislava - Košice : 2-4



Photographe : Veronika Mihaliková - TASR Prešov remporte un match renversant pour son retour en élite - Zvolen : 5-1- Nitra : 3-0- Michalovce : 4-1- Poprad : 4-3- Spišská Nová Ves : 4-3Bratislava -: 2-4 Prešov le promu, entre par la grande porte dans son retour à la compétition, il domine Poprad après un match renversant. Après cinq minutes de jeu il ne faut que 30 secondes d'écart pour que Sproul et Cracknell marquent pour donner une bonne avance aux chamois. Un début de match catastrophique pour les locaux, une bagarre s'en suit peu après. A la mi match Poprad creuse l'écart, la dérouillée du match amical de la semaine passée (2-7) se rapproche. Mais non, les chevaux réagissent brutalement. Taylor débloque le compteur à peine deux minutes plus tard. Peu après, Bačo rapproche l'écart. Dès la reprise du dernier vingt, Zabusovs égalise dans une immense clameur. Prešov pousse de plus en plus fort soutenu par son public et Jokeľ achève le renversement de la rencontre. Poprad tente bien de revenir, mais Janus (50 arrêts !) maintient la porte fermée à double tour. Premier match et premier succès pour Prešov en Tipsport Liga, quel retour !

Le Dukla remporte un match serré mais important face à Spišská Nová Ves. Les lynx mènent 2-0 à l'entame du deuxième tiers. Trenčín accélère brutalement, marque trois buts en quatre minutes, dont deux à 8 secondes d'intervale, pour complètement renverser le match. SNV égalise mais en fin de période, Leskinen marque son deuxième but du jour pour redonner l'avantage aux locaux. Une avance qu'ils tiendront jusqu'au bout.

Photographe : Ján Krošlák - TASR Banská Bystrica écrase Zvolen en ouverture

Banská Bystrica a brillé devant ses partisans pour l'ouverture du championnat en surclassant le HKM dans un match très largement dominé. Turnbull inscrit un doublé et 3 points.

Žilina démarre également sur les chapeaux de roues avec une victoire cinglante contre Nitra, vice-champion en titre. Miller fait deux mentions d'assistance mais le héros local est le gardien des loups, Rychlík repousse en effet 40 lancers et blanchit !

Le HK36 signe lui aussi un bon début de saison à domicile grâce à un large succès contre Michalovce, dépassé. Un excellent début de match permet aux locaux de mener 2-0 après à peine 8 minutes de jeu. Les renards réduisent bien l'écart au tiers médiant mais Nespala et Ibragimov assurent la victoire de LM en dernière période.

Košice le champion en titre remporte un premier classico slovaque contre son éternel rival, le Slovan. Les métallurgistes démarrent bien et profitent de leur powerplay, ils inscrivent un but aux deux premiers tiers sur une suppériorité. Bratislava court après le score, revient en double powerplay, rapproche une fois encore le score sur un tir de pénalité. Mais à chaque fois, Košice retrouve le chemin des filets et ne perd pas une fois l'avantage. Lamper et Rosandić ont marqué deux points. Une belle victoire dans la capitale.





Classement : HC MONACObet Banská Bystrica : 3 pts Vlci Žilina : 3 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 3 pts HC Košice : 3 pts HK Dukla Trenčín : 3 pts HC Prešov : 3 pts HK Poprad : 0 pt HK Spišská Nová Ves : 0 pt Slovan Bratislava : 0 pt HK Dukla Michalovce : 0 pt HK Nitra : 0 pt HKM Zvolen : 0 pt