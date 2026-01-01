Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le retour du lynx Les lynx de Spišská Nová Ves infligent au Slovan sa quatrième défaite de suite pour revenir provisoirement à la 8ème place Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/02/2026 à 09:06 Tweeter TASR Spišská Nová Ves revient 8e

Bratislava - Spišská Nová Ves : 1-2

Michalovce - Poprad : 4-1

Liptovský Mikuláš - Košice : 3-1

Banská Bystrica - Prešov : 4-1

Trenčín - Nitra : 2-3 Bratislava -: 1-2- Poprad : 4-1- Košice : 3-1- Prešov : 4-1Trenčín -: 2-3

Spišská Nová Ves revient à la 8ème place, le HK32 retrouve lui le 7ème rang. Michalovce s'éloigne de la zone rouge après sa nette victoire à domicile. Nitra creuse son avance en tête du championnat tandis que Banská Bystrica prend la 4e place provisoirement en attendant le dernier match cet après-midi.

Classement : HK Nitra : 94 pts Slovan Bratislava : 89 pts HC Košice : 86 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 77 pts Vlci Žilina : 76 pts HK Poprad : 71 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 64 pts HK Spišská Nová Ves : 63 pts HKM Zvolen : 62 pts HK Dukla Michalovce : 59 pts HC Dukla Trenčín : 51 pts HC Prešov : 36 pts











