|Tipsport Liga
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le retour du lynx
|Les lynx de Spišská Nová Ves infligent au Slovan sa quatrième défaite de suite pour revenir provisoirement à la 8ème place
|Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 08/02/2026 à 09:06
|TASR
|Spišská Nová Ves revient 8e
Bratislava - Spišská Nová Ves : 1-2
Michalovce - Poprad : 4-1
Liptovský Mikuláš - Košice : 3-1
Banská Bystrica - Prešov : 4-1
Trenčín - Nitra : 2-3
Spišská Nová Ves revient à la 8ème place, le HK32 retrouve lui le 7ème rang. Michalovce s'éloigne de la zone rouge après sa nette victoire à domicile. Nitra creuse son avance en tête du championnat tandis que Banská Bystrica prend la 4e place provisoirement en attendant le dernier match cet après-midi.
Classement :
- HK Nitra : 94 pts
- Slovan Bratislava : 89 pts
- HC Košice : 86 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 77 pts
- Vlci Žilina : 76 pts
- HK Poprad : 71 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 64 pts
- HK Spišská Nová Ves : 63 pts
- HKM Zvolen : 62 pts
- HK Dukla Michalovce : 59 pts
- HC Dukla Trenčín : 51 pts
- HC Prešov : 36 pts
