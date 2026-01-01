 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le retour du lynx
 
Les lynx de Spišská Nová Ves infligent au Slovan sa quatrième défaite de suite pour revenir provisoirement à la 8ème place
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 08/02/2026 à 09:06
Photo hockey Tipsport Liga : Le retour du lynx - Tipsport Liga
TASR
Spišská Nová Ves revient 8e
 
Bratislava - Spišská Nová Ves : 1-2
Michalovce - Poprad : 4-1
Liptovský Mikuláš - Košice : 3-1
Banská Bystrica - Prešov : 4-1
Trenčín - Nitra : 2-3

Spišská Nová Ves revient à la 8ème place, le HK32 retrouve lui le 7ème rang. Michalovce s'éloigne de la zone rouge après sa nette victoire à domicile. Nitra creuse son avance en tête du championnat tandis que Banská Bystrica prend la 4e place provisoirement en attendant le dernier match cet après-midi. 

Classement :
  1. HK Nitra : 94 pts
  2. Slovan Bratislava : 89 pts
  3. HC Košice : 86 pts
  4. HC MONACObet Banská Bystrica : 77 pts
  5. Vlci Žilina : 76 pts
  6. HK Poprad : 71 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 64 pts
  8. HK Spišská Nová Ves : 63 pts
  9. HKM Zvolen : 62 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 59 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 51 pts
  12. HC Prešov : 36 pts
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 