Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le sommet change Nitra vire en tête du championnat, Košice se rapproche de la deuxième place, Žilina suit de plus loin. Poprad reste dans le premier wagon. Zvolen et Spišská Nová Ves assurent au milieu de tableau Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/02/2026 à 21:24 Tweeter Košice - Michalovce : 5-0

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš : 4-1

Poprad - Banská Bystrica : 5-2

Prešov - Žilina : 2-5

Zvolen - Trenčín : 7-3

Bratislava - Nitra : 1-4



TASR Nitra l'emporte à Bratislava et vire en tête du championnat

Nitra remporte le match au sommet dans la capitale face au Slovan et lui subtilise la première place. Après un premier tiers vierge, Passolt ouvre le score pour les visiteurs. Les esprits s'enveniment et les fautes pleuvent, Čederle double la mise en powerplay. Dans la foulée, Pecararo réduit le score. En fin de tiers, Bratislava se retrouve en double infériorité, Nitra prend le large au tableau d'affichage. Acculés, les locaux sortent leur gardien, Lawrence creuse l'écart en cage vide.

Septième victoire consécutive pour Košice qui corrige Michalovce avec un doublé de Mikúš et un jeu blanc pour Riečický avec pas moins de 33 arêts.

Žilina reste au pied du podium et assez loin malgré son net succès chez le promu qui continue sa dérive vers une inévitable relégation. Menés après un tiers, les loups ont renversé le score au deuxième avant de dérouler au dernier.

Poprad assure son rang dans les places protégées après un net succès contre Banská Bystrica. Les chamois ne menaient que d'un but après les deux premiers tiers mais se détachent au dernier. A noter le doublé de Bjalončík.

Zvolen renverse le Dukla pour retrouver la septième place du classement. 5-0 après dix minutes de jeu, les visiteurs sont déjà au tapis. Durandeau inscrit un doublé.

Spišská Nová Ves recolle à la neuvième place du HK32 en le déjouant nettement. Deux premiers tiers bien gérés par les locaux leur permettent de mener 3-0, les visiteurs ne reviendront pas. Viedenský compte trois points. - Michalovce : 5-0- Liptovský Mikuláš : 4-1- Banská Bystrica : 5-2Prešov -: 2-5- Trenčín : 7-3Bratislava -: 1-4remporte le match au sommet dans la capitale face auet lui subtilise la première place. Après un premier tiers vierge,ouvre le score pour les visiteurs. Les esprits s'enveniment et les fautes pleuvent,double la mise en powerplay. Dans la foulée,réduit le score. En fin de tiers, Bratislava se retrouve en double infériorité, Nitra prend le large au tableau d'affichage. Acculés, les locaux sortent leur gardien,creuse l'écart en cage vide.Septième victoire consécutive pourqui corrigeavec un doublé deet un jeu blanc pouravec pas moins de 33 arêts.reste au pied du podium et assez loin malgré son net succès chez le promu qui continue sa dérive vers une inévitable relégation. Menés après un tiers, les loups ont renversé le score au deuxième avant de dérouler au dernier.assure son rang dans les places protégées après un net succès contre. Les chamois ne menaient que d'un but après les deux premiers tiers mais se détachent au dernier. A noter le doublé derenverse lepour retrouver la septième place du classement. 5-0 après dix minutes de jeu, les visiteurs sont déjà au tapis.inscrit un doublé.recolle à la neuvième place duen le déjouant nettement. Deux premiers tiers bien gérés par les locaux leur permettent de mener 3-0, les visiteurs ne reviendront pas.compte trois points.

Classement : HK Nitra : 91 pts Slovan Bratislava : 89 pts HC Košice : 86 pts Vlci Žilina : 76 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 74 pts HK Poprad : 71 pts HKM Zvolen : 62 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 61 pts HK Spišská Nová Ves : 60 pts HK Dukla Michalovce : 56 pts HC Dukla Trenčín : 51 pts HC Prešov : 36 pts © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo