Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le ventre mou accélère
Troisième victoire consécutive pour Zvolen, Michalovce et Spišská Nová Ves
Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 30/01/2026 à 20:29
Tweeter
TASR - František Iván
Michalovce écrase le leader et reste en forme
Košice
- Trenčín : 2-1
Michalovce
- Bratislava : 6-1
Spišská Nová Ves
- Žilina : 2-1 ap
Liptovský Mikuláš -
Poprad
: 3-5
Nitra
- Banská Bystrica : 3-1
Zvolen
- Prešov : 5-1
Classement :
Slovan Bratislava : 89 pts
HK Nitra : 82 pts
HC Košice : 77 pts
Vlci Žilina : 73 pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
HK Poprad : 65
pts
HKM Zvolen : 59 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 58
pts
HK Dukla Michalovce : 56 pts
HK Spišská Nová Ves : 55 pts
HC Dukla Trenčín : 50 pts
HC
Prešov : 36 pts
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception