Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le ventre mou accélère
 
Troisième victoire consécutive pour Zvolen, Michalovce et Spišská Nová Ves
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 30/01/2026 à 20:29
Photo hockey Tipsport Liga : Le ventre mou accélère - Tipsport Liga
TASR - František Iván
Michalovce écrase le leader et reste en forme

Košice - Trenčín : 2-1
Michalovce - Bratislava : 6-1
Spišská Nová Ves - Žilina : 2-1 ap
Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-5
Nitra - Banská Bystrica : 3-1
Zvolen - Prešov : 5-1




Classement :
  1. Slovan Bratislava : 89 pts
  2. HK Nitra : 82 pts
  3. HC Košice : 77 pts
  4. Vlci Žilina : 73 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
  6. HK Poprad : 65 pts
  7. HKM Zvolen : 59 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 58 pts
  9. HK Dukla Michalovce : 56 pts
  10. HK Spišská Nová Ves : 55 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 50 pts
  12. HC Prešov : 36 pts
 
 
