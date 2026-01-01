Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Le ventre mou accélère Troisième victoire consécutive pour Zvolen, Michalovce et Spišská Nová Ves Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/01/2026 à 20:29 Tweeter TASR - František Iván Michalovce écrase le leader et reste en forme

Košice - Trenčín : 2-1

Michalovce - Bratislava : 6-1

Spišská Nová Ves - Žilina : 2-1 ap

Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-5

Nitra - Banská Bystrica : 3-1

Zvolen - Prešov : 5-1 - Trenčín : 2-1- Bratislava : 6-1- Žilina : 2-1 apLiptovský Mikuláš -: 3-5- Banská Bystrica : 3-1- Prešov : 5-1









Classement : Slovan Bratislava : 89 pts HK Nitra : 82 pts HC Košice : 77 pts Vlci Žilina : 73 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts HK Poprad : 65 pts HKM Zvolen : 59 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 58 pts HK Dukla Michalovce : 56 pts HK Spišská Nová Ves : 55 pts HC Dukla Trenčín : 50 pts HC Prešov : 36 pts © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...