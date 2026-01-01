 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Les cartes distribuées
 
Zvolen s'empare de la dernière place qualificative pour les séries
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 01/03/2026 à 19:31
Bratislava - Poprad : 2-3 TAB
Banská Bystrica - Košice : 0-2
Liptovský Mikuláš - Trenčín : 4-2
Prešov - Spišská Nová Ves : 0-4
Žilina - Michalovce : 2-1 ap
Zvolen - Nitra : 5-4 ap

Photo hockey Tipsport Liga : Les cartes distribuées - Tipsport Liga
TASR
Zvolen renverse Nitra en fin de partie et en prolongation
Zvolen l'emporte à domicile contre Nitra grâce à Berger en prolongation. Une égalisation tardive de Kudrna à 38 secondes du terme permet aux locaux de rester dans le coup dans un match très ouvert où ils ont mené 2-0 avant d'être dépassé. Le point pris permet à Nitra d'être assuré de terminer premier du championnat à deux journées de la fin.
Košice se rapproche un peu de la deuxième place avec un succès convaincant à Banská Bystrica. Les héros du jour sont le gardien oriental, Riečický qui repousse 33 lancers des béliers et Lunter qui inscrit les deux buts orange.
Žilina s'impose difficilement sur un but de Wałęga en prolongation contre Michalovce
Poprad l'emporte en fusillade dans la capitale chez le Slovan Une égalisation tardive de Sproul permet aux chamois de revenir et de gagner les tirs au but.
Spišská Nová Ves assure sa septième place avec un succès net à Prešov qui continue son naufrage vers la relégation. Savoie marque deux points, Surák blanchit avec 25 arrêts.
Liptovský Mikuláš suit de près avec un succès contre le Dukla qui est désormais assuré de disputer la poule de relégation. Nespala marque trois points côté vainqueur.
 

Classement :
  1. HK Nitra : 106 pts
  2. Slovan Bratislava : 99 pts
  3. HC Košice : 96 pts
  4. Vlci Žilina : 89 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
  6. HK Poprad : 81 pts
  7. HK Spišská Nová Ves : 75 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 74 pts
  9. HKM Zvolen : 69 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 69 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 58 pts
  12. HC Prešov : 37 pts
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 