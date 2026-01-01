Poprad : 2-3 TAB

Banská Bystrica - Košice : 0-2

Liptovský Mikuláš - Trenčín : 4-2

Prešov - Spišská Nová Ves : 0-4

Žilina - Michalovce : 2-1 ap

Zvolen - Nitra : 5-4 ap



Zvolen renverse Nitra en fin de partie et en prolongation

Zvolen l'emporte à domicile contre Nitra grâce à Berger en prolongation. Une égalisation tardive de Kudrna à 38 secondes du terme permet aux locaux de rester dans le coup dans un match très ouvert où ils ont mené 2-0 avant d'être dépassé. Le point pris permet à Nitra d'être assuré de terminer premier du championnat à deux journées de la fin.

Košice se rapproche un peu de la deuxième place avec un succès convaincant à Banská Bystrica. Les héros du jour sont le gardien oriental, Riečický qui repousse 33 lancers des béliers et Lunter qui inscrit les deux buts orange.

Žilina s'impose difficilement sur un but de Wałęga en prolongation contre Michalovce.

Poprad l'emporte en fusillade dans la capitale chez le Slovan Une égalisation tardive de Sproul permet aux chamois de revenir et de gagner les tirs au but.

Spišská Nová Ves assure sa septième place avec un succès net à Prešov qui continue son naufrage vers la relégation. Savoie marque deux points, Surák blanchit avec 25 arrêts.

Liptovský Mikuláš suit de près avec un succès contre le Dukla qui est désormais assuré de disputer la poule de relégation. Nespala marque trois points côté vainqueur.



