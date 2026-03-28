Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Les chamois grimpent Poprad se qualifie pour les demi-finales, Košice arrache la tenue d'un match 7 Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 21:51 Tweeter Poprad - Žilina : 3-1 (4-2)

Banská Bystrica - Košice : 2-3 ap (3-2)

TASR Calof et Poprad rejoignent les 1/2 finale en disposant des Vlci

Poprad reste sur trois victoires consécutives dans la série et peut conclure dès ce soir à domicile, où les chamois sont invaincus en playoffs, face à Žilina qui doit impérativement l'emporter. Malgré une domination nette des visiteurs, Bodák ouvre le score pour les locaux. Calof double la mise au tiers médiant avant que Holenda ne laisse les loups au contact. Les Vlci forcent au dernier tiers mais n'égaliseront pas, au contraire Nauš trouve la cage vide. Poprad rejoint les demi-finales avec brio.

Košice a sauvé sa tête en remportant le match cinq mais reste toujours dos au mur et doit continuer de gagner dans la série sans faiblir sous peine de perdre sa couronne. Banská Bystrica à domicile peut rejoindre les demi-finales dès ce soir, en cas de victoire. Un rapide powerplay, permet à Zigo de donner l'avantage aux locaux. Rosandić égalise à son tour en suppériorité. Au tiers médiant Galipeau remet les béliers devant mais Liščinský égalise rapidement. Plutôt dominateur, BB ne parvient pas à l'emporter et on disputer la cinquième prolongation de la série en six parties. Celle-ci ne dure guère et Jellúš sauve reste sur trois victoires consécutives dans la série et peut conclure dès ce soir à domicile, où les chamois sont invaincus en playoffs, face àqui doit impérativement l'emporter. Malgré une domination nette des visiteurs,ouvre le score pour les locaux.double la mise au tiers médiant avant quene laisse les loups au contact. Les Vlci forcent au dernier tiers mais n'égaliseront pas, au contrairetrouve la cage vide. Poprad rejoint les demi-finales avec brio.a sauvé sa tête en remportant le match cinq mais reste toujours dos au mur et doit continuer de gagner dans la série sans faiblir sous peine de perdre sa couronne.à domicile peut rejoindre les demi-finales dès ce soir, en cas de victoire. Un rapide powerplay, permet àde donner l'avantage aux locaux.égalise à son tour en suppériorité. Au tiers médiantremet les béliers devant maiségalise rapidement. Plutôt dominateur, BB ne parvient pas à l'emporter et on disputer la cinquième prolongation de la série en six parties. Celle-ci ne dure guère etsauve Košice qui efface une deuxième balle de match et ramène la série à domicile pour un septième match décisif lundi. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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