Poprad - Žilina : 3-1 (4-2)
Banská Bystrica - Košice : 2-3 ap (3-2)
TASR
Calof et Poprad rejoignent les 1/2 finale en disposant des Vlci
Poprad reste sur trois victoires consécutives dans la série et peut conclure dès ce soir à domicile, où les chamois sont invaincus en playoffs, face à Žilina qui doit impérativement l'emporter. Malgré une domination nette des visiteurs, Bodák ouvre le score pour les locaux. Calof double la mise au tiers médiant avant que Holenda ne laisse les loups au contact. Les Vlci forcent au dernier tiers mais n'égaliseront pas, au contraire Nauš trouve la cage vide. Poprad rejoint les demi-finales avec brio. Košice a sauvé sa tête en remportant le match cinq mais reste toujours dos au mur et doit continuer de gagner dans la série sans faiblir sous peine de perdre sa couronne. Banská Bystrica à domicile peut rejoindre les demi-finales dès ce soir, en cas de victoire. Un rapide powerplay, permet à Zigo de donner l'avantage aux locaux. Rosandić égalise à son tour en suppériorité. Au tiers médiant Galipeau remet les béliers devant mais Liščinský égalise rapidement. Plutôt dominateur, BB ne parvient pas à l'emporter et on disputer la cinquième prolongation de la série en six parties. Celle-ci ne dure guère et Jellúš sauveKošice qui efface une deuxième balle de match et ramène la série à domicile pour un septième match décisif lundi.