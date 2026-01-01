Nitra - Michalovce : 4-3 ap (1-0)

Bratislava - Liptovský Mikuláš : 3-0 (1-0)



TASR Nitra s'impose en prolongation au match 1 face à Michalovce - Michalovce : 4-3 ap (1-0)- Liptovský Mikuláš : 3-0 (1-0) Le Slovan remporte logiquement le premier match contre Liptovský Mikuláš mais sans briller. Takáč ouvre le score au premier tiers sur un powerplay et puis plus rien. Dmowski puis Takáč concluent dans la cage vide. Janus brille avec un blanchissage et 29 arrêts.

Nitra a eu encore plus de mal face au Dukla et ne l'emporte qu'en prolongation grâce à un but de Buček. Le premier tiers ne voit pas de but. Dès la reprise, Martel donne l'avantage aux visiteurs. Osburn égalise deux minutes plus tard. Buček donne l'avantage aux siens, mais les renards égalisent. Dans la foulée, Jackson redonne l'avantage au leader. Dès l'entame du dernier tiers Virtanen remet les deux équipes dos à dos et il faut attendre la 70ème minute pour connaître le dénouement final.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Samuel Buček (HK Nitra)

** : Samuel Takáč (Slovan Bratislava)

* : Jacob Virtanen (Dukla Michalovce)