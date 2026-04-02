Trenčín : 2-4

Prešov - Humenné : 4-3 ap



Photographe : Henrich Mišovič pour TASR Le Dukla Trenčín s'est fait peur mais reste en tête des barrages Skalica -: 2-4- Humenné : 4-3 ap

Le Dukla s'est fait des frayeurs à Skalica mais écarte le champion de Tipos SHL pour rester en tête de la poule de maintien. Dans un premier tiers largement dominé les rois ouvrent les compteurs par Barcík. Skalica maintient son avance au deuxième tiers malgré une large domination des visiteurs. Hudec ne tarde pas à égaliser après l'entrée dans le dernier vingt. Quelques secondes plus tard Obdržálek remet les locaux devant. Trenčín n'égalise qu'à cinq minutes du terme. En toute fin de partie Descheneau donne l'avantage aux militaires, le même protagoniste assurera la victoire en marquant en cage vide.

Prešov a également peiné pour l'emporter face au HC21. Les lions démarrent très bien la rencontre, Shakhvorostov converti un penalty assez vite puis Vaško double la mise. Bukarts réduit l'écart dès la reprise avant que Cormier n'égalise en powerplay. Les chevaux poussent et Avtsin leur donne l'avantage au tableau d'affichage. En toute fin de tiers, Humenné égalise sur un jeu de puissance. Le dernier tiers est largement dominé par les locaux qui ne peuvent pas marquer pour autant. Il faut se rendre en prolongation mais elle tourne court. Avtsin prend de vitesse la défense visiteuse longe la cage et fusille Lackovič au deuxième poteau côté plaque. Victoire à deux points pour Prešov qui reste du bon côté du classement mais ne peut pas réellement distancer son adversaire du jour.

Les barrages continuent ce dimanche, le Dukla se déplacera à Hummené s'il l'emporte sans perdre de point alors il sera sauvé. Skalica toujours sans point recevra Prešov et si les rois ne gagnent pas cette partie, ils ne pourront pas monter en élite l'année prochaine.

Classement barrages :