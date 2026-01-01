Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Les locaux assurent Banská Bystrica prend les devants dans la série, Poprad remporte son premier succès Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 20:30 Tweeter Poprad - Žilina : 4-3 (1-2)

Banská Bystrica - Košice : 4-3 ap (2-1)

TASR Banská Bystrica prend les devants dans le match 3

Žilina a remporté les deux premiers matchs à domicile et arrive sans pression aux pieds des hautes Tatras. Poprad nettement battu aux deux premières sorties doit profiter de l'avantage de la glace pour réduire l'écart. Ranford ouvre le score après moins d'une minute de jeu, Miller double la mise à la 4e. Les loups sont déjà en train de dévorer le chamois pour la troisième fois. A l'entame du dernier tiers, Dej porte déjà le score à 3-0. A la mi-match, Lefebvre débloque enfin le compteur local. Cracknell ne tarde pas à faire recoller les siens, les visiteurs tanguent. Dès la reprise du dernier tiers, Cracknell égalise dans une immense clameur. Les chamois continuent de pousser et Török leur donne l'avantage dans un renversement complet de la partie. Les Vlci poussent, sortent leur gardien mais ne reviendront pas. Poprad remporte son premier succès des playoffs après un come-back réussi.

Après s'être imposé au match 2 et avoir égalisé la série, Banská Bystrica espère passer devant à domicile. Košice doit se relancer pour reprendre les commandes de la série. Après un premier tiers sans but, les visiteurs font le métier. Repčík ouvre le score en powerplay, Petráš double la mise moins d'une minute plus tard. Profitant d'un powerplay les béliers réduisent le score mais Petráš redonne deux longueurs d'avance au champion en titre. Au dernier tiers, les locaux forcent Stránský réduit la mise. Quatre minutes plus tard Myklukha égalise. Pour la troisième fois en trois matchs, il fauit se rendre en prolongation. Après presque quinze minutes de prolongation, Turnbull donne la victoire aux béliers qui prennent les commandes dans la série. a remporté les deux premiers matchs à domicile et arrive sans pression aux pieds des hautes Tatras.nettement battu aux deux premières sorties doit profiter de l'avantage de la glace pour réduire l'écart.ouvre le score après moins d'une minute de jeu,double la mise à la 4e. Les loups sont déjà en train de dévorer le chamois pour la troisième fois. A l'entame du dernier tiers,porte déjà le score à 3-0. A la mi-match,débloque enfin le compteur local.ne tarde pas à faire recoller les siens, les visiteurs tanguent. Dès la reprise du dernier tiers,égalise dans une immense clameur. Les chamois continuent de pousser etleur donne l'avantage dans un renversement complet de la partie. Les Vlci poussent, sortent leur gardien mais ne reviendront pas. Poprad remporte son premier succès des playoffs après un come-back réussi.Après s'être imposé au match 2 et avoir égalisé la série,espère passer devant à domicile.doit se relancer pour reprendre les commandes de la série. Après un premier tiers sans but, les visiteurs font le métier.ouvre le score en powerplay,double la mise moins d'une minute plus tard. Profitant d'un powerplay les béliers réduisent le score maisredonne deux longueurs d'avance au champion en titre. Au dernier tiers, les locaux forcentréduit la mise. Quatre minutes plus tardégalise. Pour la troisième fois en trois matchs, il fauit se rendre en prolongation. Après presque quinze minutes de prolongation,donne la victoire aux béliers qui prennent les commandes dans la série. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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