Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Les loups hurlent Les Loups de Žilina l'emportent nettement au match 1, cela a été plus compliqué pour Košice Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2026 à 21:05 Tweeter Žilina - Poprad : 3-0 (1-0)

Košice - Banská Bystrica : 3-2 ap (1-0)

Photographe : Daniel Stehlík pour TASR Les loups de Žilina l'emportent au 1er match contre Poprad

Žilina démarre très bien les quarts de finale des playoffs, à domicile ils ont remporté une victoire large contre Poprad. Un match parfaitement maîtrisé par les Vlci. Dans un premier tiers disputé et équilibré les deux équipes se neutralisent sans parvenir à marquer. Les chamois dominent très largement le tiers médiant mais pour autant ils ne parviennent pas à déjouer LaCouvée impérial sur sa ligne. Transparant dans la deuxième période, les loups rebondissent au dernier et d'entrée mordent. Korczak ouvre rapidement la marque à l'entame du dernier tiers. Dans la foulée, à peine deux minutes plus tard Koyš double la mise. En fin de match, Poprad dos au mur sort son gardien pour tenter de revenir, en vain, au contraire, Korczak marque son deuxième but dans la cage vide. LaCouvée blanchit avec 45 arrêts.

Košice a peiné au premier match pour se défaire de Banská Bystrica. Le premier tiers est plutôt équilibré et Valach ouvre le score en faveur des béliers. BB maintient son avance au second tiers. Après 47 minutes de stérilité le champion en tire égalise enfin par Lunter. Joie de très courte durée pour les locaux, 1'30 plus tard Tomka a redonné l'avantage aux visiteurs. Le temps file mais Košice mitraille sans fin la cage adverse. Le gardien sort pour donner un nouvel avantage, Rosandić finit par arracher l'égalisation à 11 secondes du terme ! Il faut disputer une prolongation qui dure et qui est toujours aux mains des métallurgistes qui finissent par l'emporter en powerplay, encore grâce à Rosandić.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mislav Rosandić (HC Košice)

** : Connor LaCouvée (Vlci Žilina)

* : Ryder Korczak (Vlci Žilina) démarre très bien les quarts de finale des playoffs, à domicile ils ont remporté une victoire large contre. Un match parfaitement maîtrisé par les Vlci. Dans un premier tiers disputé et équilibré les deux équipes se neutralisent sans parvenir à marquer. Les chamois dominent très largement le tiers médiant mais pour autant ils ne parviennent pas à déjouerimpérial sur sa ligne. Transparant dans la deuxième période, les loups rebondissent au dernier et d'entrée mordent.ouvre rapidement la marque à l'entame du dernier tiers. Dans la foulée, à peine deux minutes plus tarddouble la mise. En fin de match, Poprad dos au mur sort son gardien pour tenter de revenir, en vain, au contraire,marque son deuxième but dans la cage vide.blanchit avec 45 arrêts.a peiné au premier match pour se défaire de. Le premier tiers est plutôt équilibré etouvre le score en faveur des béliers. BB maintient son avance au second tiers. Après 47 minutes de stérilité le champion en tire égalise enfin par. Joie de très courte durée pour les locaux, 1'30 plus tarda redonné l'avantage aux visiteurs. Le temps file mais Košice mitraille sans fin la cage adverse. Le gardien sort pour donner un nouvel avantage,finit par arracher l'égalisation à 11 secondes du terme ! Il faut disputer une prolongation qui dure et qui est toujours aux mains des métallurgistes qui finissent par l'emporter en powerplay, encore grâce à*** : Mislav Rosandić (HC Košice)** : Connor LaCouvée (Vlci Žilina)* : Ryder Korczak (Vlci Žilina) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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