 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Les retardataires finissent
 
Les deux matchs en retard du week end ont été soldés avec des victoires nettes pour Zvolen et Liptovský Mikuláš
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2025 à 19:25
Photo hockey Tipsport Liga : Les retardataires finissent - Tipsport Liga
hc05.sk
Le HKM s'impose largement à Banská Bystrica

Prešov - Liptovský Mikuláš : 0-3
Banská Bystrica - Zvolen : 2-5
 
Zvolen met fin à sa série de quatre défaites de suite avec un large succès remporté à Banská Bystrica. Les chevaliers ont bien démarré le match et n'ont jamais lâché leur avance. Zuzin et Marcinek inscrivent un doublé. Golian compte également deux points. Le HKM revient à deux unités de la huitième place.
Très bonne opération pour le HK32 qui grimpe au cinquième rang et gagne deux places après une victoire convaincante à Prešov chez une lanterne rouge qui rechute très lourdement dans tous ses travers. Houser blanchit avec 25 arrêts, Vankúš inscrit deux points.

Classement :
  1. Slovan Bratislava : 59 pts
  2. HK Nitra : 52 pts
  3. Vlci Žilina : 50 pts
  4. HC Košice : 49 pts
  5. HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts
  6. HC Dukla Trenčín : 42 pts
  7. HC MONACObet Banská Bystrica : 41 pts
  8. HK Poprad : 39 pts
  9. HKM Zvolen : 37 pts
  10. HK Spišská Nová Ves : 34 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 32 pts
  12. HC Prešov : 23 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 