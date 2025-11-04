|
|Tipsport Liga
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Les retardataires finissent
|Les deux matchs en retard du week end ont été soldés avec des victoires nettes pour Zvolen et Liptovský Mikuláš
|Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 14/12/2025 à 19:25
|hc05.sk
|Le HKM s'impose largement à Banská Bystrica
Prešov - Liptovský Mikuláš : 0-3
Banská Bystrica - Zvolen : 2-5
Zvolen met fin à sa série de quatre défaites de suite avec un large succès remporté à Banská Bystrica. Les chevaliers ont bien démarré le match et n'ont jamais lâché leur avance. Zuzin et Marcinek inscrivent un doublé. Golian compte également deux points. Le HKM revient à deux unités de la huitième place.
Très bonne opération pour le HK32 qui grimpe au cinquième rang et gagne deux places après une victoire convaincante à Prešov chez une lanterne rouge qui rechute très lourdement dans tous ses travers. Houser blanchit avec 25 arrêts, Vankúš inscrit deux points.
Classement :
- Slovan Bratislava : 59 pts
- HK Nitra : 52 pts
- Vlci Žilina : 50 pts
- HC Košice : 49 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts
- HC Dukla Trenčín : 42 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 41 pts
- HK Poprad : 39 pts
- HKM Zvolen : 37 pts
- HK Spišská Nová Ves : 34 pts
- HK Dukla Michalovce : 32 pts
- HC Prešov : 23 pts
