Nitra - Michalovce : 5-1 (4-3)



TASR Nitra remporte le match 7 et rejoint les demi-finales - Michalovce : 5-1 Match 7 décisif pour terminer cette surprenante série entre le leader Nitra qui peine à se défaire de Michalovce qualifié in extremis à la dixième place. Les locaux partiront favoris avec l'avantage de la glace.

Nitra démarre le premier tiers pied au plancher il ne faut que trente secondes à ÄŒederle pour ouvrir le score. En powerplay, Hrnka double la mise alors que la cinquième minute de jeu n'est pas encore coulée. La domination sans partage nitréenne se poursuit au tiers médiant et encore une fois en suppériorité, Lawrence inscrit un troisième but.

Michalovce sort enfin de sa torpeur dans le dernier tiers. Roy réduit l'écart assez rapidement. Il ne faut pas plus d'une minute au CorgoÅˆ pour reprendre le large. Les renards forcent mais ne marquent pas, en fin de partie ils sortent leur gardien mais Lacka alourdit encore l'écart dans la cage vide.

Nitra se qualifie donc logiquement pour les demi-finales mais non sans avoir peiné dans la série, usé ses forces et pas du tout rassuré avant d'affronter Poprad au tour suivant à partir de vendredi