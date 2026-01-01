Žilina - Zvolen : 4-2 (1-0, 1-2, 2-0)



Veronika Mihaliková pour TASR Žilina domine Zvolen et remonte au quatrième rang - Zvolen : 4-2 (1-0, 1-2, 2-0)

Match décalé de la journée d'hier, Žilina en difficulté mais a remporté vendredi le match après quatre défaites de suite. Les loups ont perdu leur quatrième place à cause de la victoire des béliers hier. Ils n'ont pas le choix ils doivent l'emporter à domicile pour la récupérer. Zvolen en pleine forme en milieu de tableau a gagné quatre de ses cinq derniers matchs et espère enchaîner dans le Nord. Le HKM a lui aussi perdu du terrain à cause de la victoire de ses concurents directs hier. Les chevaliers, neuvièmes peuvent retrouver la septième place s'ils l'emportent sur les bords du Váh.

Le match démarre à toute allure côté local, les Vlci sont sur tous les palets. Tkáč ouvre rapidement le score sur un premier jeu de puissance (1-0).

Žilina domine sans partage le jeu au premier tiers, mais malgré cela le score ne bouge pas et Mandolese tient la porte fermée jusqu'à la première sirène. Dès la reprise, Marcinek égalise (1-1).

Le jeu est plus ouvert, agréable et disputé. Sur une bonne offensive, Cassels donne l'avantage aux chevaliers (1-2).

Les deux équipes sont pénalisées simultanément en fin de tiers. Chicoine à peine sorti du cachot parvient à s'échapper et égalise (2-2).

Au dernier tiers, les loups ressortent du bois et dominent de nouveau le jeu outrageusement. Le HKM sombre complètement mais grâce aux arrêts de son portier reste à hauteur. A force de tentatives, les Vlci font enfin sauter la porte du coffre fort. Koyš trouve la faille alors qu'il ne reste plus que quatre minutes à joueur (3-2).

Zvolen ne parvient pas à reprendre pied pour autant et sort son gardien. L'occasion pour Vašaš de conclure dans la cage vide (4-2).

Žilina l'emporte donc et retrouve la quatrième place du classement, Zvolen reste donc neuvième. Pas de trêve olympique en Slovaquie, la prochaine journée de championnat se déroulera vendredi prochain.

Classement :