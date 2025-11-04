Bratislava : 1-2 TAB

Michalovce - Liptovský Mikuláš : 3-2

Spišská Nová Ves - Trenčín : 2-1

Nitra - Žilina : 1-3

Poprad - Prešov : 7-2

Zvolen - Banská Bystrica : 1-6



hockeyslovakia.sk Žilina remporte le choc et prend la première place Košice -: 1-2 TAB- Liptovský Mikuláš : 3-2- Trenčín : 2-1Nitra -: 1-3- Prešov : 7-2Zvolen -: 1-6

Žilina remporte avec brio le match au sommet à Nitra contre le leader qui chute. Un succès clé qui permet aux loups de s'emparer de la tête du championnat. Les Vlci démarrent en fanfare, dès la 57ème secondes de jeu Korczak ouvre le score. Vašaš double déjà la mise après 3 minutes. Dès l'entame du deuxième vingt, Stacha réduit l'écart. Mais deux minutes plus tard, Ranford redonne de l'air aux visiteurs. Ceux-ci tiennent leur avance jusqu'au bout et l'emportent.

Le Slovan remporte en fusillade le classico contre Košice. Dominateur le champion en titre ouvre le score au tiers médiant. Acolatse égalise en fin de période. Après sept penalty c'est le club de la capitale qui l'emporte finalement.

Banská Bystrica cartonne Zvolen et se rapproche du podium. Turnbull inscrit un doublé et trois points.

Michalovce continue de s'éloigner de la zone rouge avec un succès serré mais précieux contre le HK32. Les renards reviennent à hauteur en fin de partie, Martel donne le but de la victoire à 2'30 de la fin.

Spišská Nová Ves passe septième en doublant son adversaire du jour, le Dukla qui continue de s'enfoncer avec un cinquième revers consécutif. Junca aura repoussé 24 lancers, pas assez pour assurer la victoire des siens.

Poprad sort de la dernière place en humiliant Prešov qui n'en finit plus de couler mais qui cette fois au moins aura marqué des buts. Cracknell compte quatre points,

Classement :