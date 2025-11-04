Banská Bystrica - Poprad : 3-2

Michalovce - Košice : 3-2 ap

Žilina - Prešov : 4-1

Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 4-5 TAB

Trenčín - Zvolen : 4-3 ap

Braitslava - Nitra : 3-4 ap



TASR 3e succès pour le Dukla Trenčín, 1er pour Junca Pour son premier match de la saison, Junca remporte la victoire avec son club de Trenčín toujours invaincu qui inflige un troisième revers en trois matchs au HKM. Le Dukla mène rapidement 2-0 puis 3-2, mais les visiteurs reviennent à hauteur à chaque fois. Josling donne la 3e victoire consécutive aux militaires. Junca repousse 28 lancers. Banská Bystrica vainqueur sur le fil de Poprad après avoir été mené 2-0 continue de tenir la tête du classement. Tout comme Žilina qui signe une nouvelle victoire confiante contre Prešov avec trois points de Korczak et Ranford et deux pour Diakov.

Premier succès de la saison pour Michalovce qui l'emporte en prolongation contre Košice. Martel est le héros des renards, il a inscrit les trois buts de la rencontre.

Nitra s'impose dans la capitale face au Slovan en prolongation également sur un but de Krištof. Le vice-champion en titre mène 3-0 au premier tiers. Bratislava revient notamment grâce à un doublé d'Elson.

Spišská Nová Ves signe aussi sa première victoire aux tirs au but à Liptovský Mikuláš. Les lynx mènent 3-0 après un tiers, mais les locaux parviennent à égaliser dans le tiers médiant. SNS repasse devant mais le HK32 égalise pour la quatrième fois. Les visiteurs l'emportent en fusillade.

Classement : HC MONACObet Banská Bystrica : 9 pts Vlci Žilina : 9 pts HK Dukla Trenčín : 7 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 6 pts HC Košice : 5 pts Slovan Bratislava : 4 pts HK Poprad : 3 pts HC Prešov : 3 pts HK Nitra : 3 pts HK Dukla Michalovce : 2 pts HK Spišská Nová Ves : 2 pts HKM Zvolen : 1 pt