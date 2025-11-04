 
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Première pour Junca
 
Junca remporte son premier match avec le Dukla toujours invaincu, tout comme Žilina & Banská Bystrica. Premier succès en bas pour Michalovce, Nitra et Spišská Nová Ves
 
Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 16/09/2025 à 21:06
Banská Bystrica - Poprad : 3-2
Michalovce - Košice : 3-2 ap
Žilina - Prešov : 4-1
Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 4-5 TAB
Trenčín - Zvolen : 4-3 ap
Braitslava - Nitra : 3-4 ap

Photo hockey Tipsport Liga : Première pour Junca - Tipsport Liga
TASR
3e succès pour le Dukla Trenčín, 1er pour Junca
Pour son premier match de la saison, Junca remporte la victoire avec son club de Trenčín toujours invaincu qui inflige un troisième revers en trois matchs au HKM. Le Dukla mène rapidement 2-0 puis 3-2, mais les visiteurs reviennent à hauteur à chaque fois. Josling donne la 3e victoire consécutive aux militaires. Junca repousse 28 lancers.
Banská Bystrica vainqueur sur le fil de Poprad après avoir été mené 2-0 continue de tenir la tête du classement. Tout comme  Žilina qui signe une nouvelle victoire confiante contre Prešov avec trois points de Korczak et Ranford et deux pour Diakov.
Premier succès de la saison pour Michalovce qui l'emporte en prolongation contre Košice. Martel est le héros des renards, il a inscrit les trois buts de la rencontre.
Nitra s'impose dans la capitale face au Slovan en prolongation également sur un but de Krištof. Le vice-champion en titre mène 3-0 au premier tiers. Bratislava revient notamment grâce à un doublé d'Elson.
Spišská Nová Ves signe aussi sa première victoire aux tirs au but à Liptovský Mikuláš. Les lynx mènent 3-0 après un tiers, mais les locaux parviennent à égaliser dans le tiers médiant. SNS repasse devant mais le HK32 égalise pour la quatrième fois. Les visiteurs l'emportent en fusillade.

Classement :
  1. HC MONACObet Banská Bystrica : 9 pts
  2. Vlci Žilina : 9 pts
  3. HK Dukla Trenčín : 7 pts
  4. HK32 Liptovský Mikuláš : 6 pts
  5. HC Košice : 5 pts
  6. Slovan Bratislava : 4 pts
  7. HK Poprad : 3 pts
  8. HC Prešov : 3 pts
  9. HK Nitra : 3 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 2 pts
  11. HK Spišská Nová Ves : 2 pts
  12. HKM Zvolen : 1 pt
 
 
