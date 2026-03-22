Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : RattrapÃ© Michalovce Ã©galise dans la sÃ©rie, le Slovan double la mise Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 00:23 Tweeter TASR Michalovce l'emporte au match 2 et Ã©galise la sÃ©rie

Nitra - Michalovce : 2-3 ap (1-1)

Bratislava - Liptovský Mikuláš : 3-2 (2-0) Nitra -: 2-3 ap (1-1)- Liptovský Mikuláš : 3-2 (2-0)

Comme la veille le match entre Nitra et Michalovce s'est terminé en prolongation mais cette fois ce sont les renards qui l'emportent et égalisent dans la série. Martel délivre les visiteurs après 74 minutes de jeu.

Le Slovan double la mise contre le HK32 avec un succès compliqué mais très utile pour la suite des débats avant deux matchs à l'extérieur. Dmowski, Nijhoff et Peterek comptent deux points chacun. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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