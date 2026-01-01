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Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Rattrapé
 
Michalovce égalise dans la série, le Slovan double la mise
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 00:23
Photo hockey Tipsport Liga : Rattrapé - Tipsport Liga
TASR
Michalovce l'emporte au match 2 et égalise la série

Nitra - Michalovce : 2-3 ap (1-1)
Bratislava - Liptovský Mikuláš : 3-2 (2-0)

Comme la veille le match entre Nitra et Michalovce s'est terminé en prolongation mais cette fois ce sont les renards qui l'emportent et égalisent dans la série. Martel délivre les visiteurs après 74 minutes de jeu.
Le Slovan double la mise contre le HK32 avec un succès compliqué mais très utile pour la suite des débats avant deux matchs à l'extérieur. DmowskiNijhoff et Peterek comptent deux points chacun.
 
 
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