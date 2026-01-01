Michalovce - Spišská Nová Ves : 3-2 (2-1)

Zvolen - Liptovský Mikuláš : 5-1 (1-2)



Photographe : Ján Krošlák pour TASR Zvolen écrase le HK32 au match 3 et revient dans la série Zvolen dos au mur dans la série retrouve sa glace pour tenter de l'emporter et de renverser la tendance. Les chevaliers ont débloqué leur compteur de victoire dans ces playoffs et avec la manière, ils ont corrigé le HK32 dans le match 3. Le score n'a explosé qu'au dernier tiers, les locaux ne menaient que 1-0 après une période puis 2-1 après deux. Ils prennent le large au dernier avec trois buts dont un en cage vide. Marcinek termine la soirée à trois points.

Dans l'autre match, Michalovce reprend les devants dans les séries en l'emportant grâce à un bon début de match contre Spišská Nová Ves qui rechute. Virtanen ouvre le score dès la première minute de jeu, Spodniak en powerplay dans la dernière minute double la mise. Kytnár porte le score à 3-0 dès l'entame du dernier tiers. Les locaux réduisent l'allure, trop et se font recoller par les lynx enfin réveillés. Hain débloque le compteur en powerplay à la mi-match. Savoie rapproche le score toujours en suppériorité en dernier acte. SNV pousse mais n'égalisera pas.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Patrik Marcinek (HKM Zvolen)

** : Marc-Olivier Roy (Dukla Michalovce)

* : Carter Savoie (HK Spišská Nová Ves)