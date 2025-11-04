Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 5-2

Žilina - Košice : 5-2

Poprad - Zvolen : 1-6

Prešov - Nitra : 0-4

Trenčín - Michalovce : 2-3 ap

Bratislava - Liptovský Mikuláš : 6-5 TAB



Michalovce renverse un match très compromis et l'emporte à Trenčín qui gâche complètement sa rencontre. Largement dominateur le Dukla mène logiquement 1-0 puis 2-1. Alors qu'il ne reste que 22 secondes à jouer Martel arrache une bien improbable égalisation. En prolongation les renards ne tardent pas à l'emporter, 27 secondes de jeu et encore Martel en sauveur. Michalovce sort de la zone rouge et revient douzième.

Nitra se maintient en tête en alignant un septième succès de suite. Cette fois il est bien confortable chez le promu Prešov qui n'en finit plus d'être humilié, blanchit et glisse au treizième rang dans le gouffre. Osburn compte un doublé.

Žilina continue d'occuper la deuxième place après un net succès contre le champion en titre, Košice, qui peine à convaincre en ce début de saison. Korczak compte un doublé, Ranford et Kolenič comptent également deux unités.

Banská Bystrica confirme son retour avec un deuxième victoire consécutive et probante contre Spišská Nová Ves. Une victoire qui s'est dessiné au dernier tiers avec quatre buts. L'Ukrainien Myklukha a compté trois points.

Huitième défaite consécutive pour Poprad, plus que jamais dernier après avoir été humilié par Zvolen. Dans cette large victoire des chevaliers, Zuzin et Marcinek comptent trois points.

Le Slovan remporte un match fou contre Liptovský Mikuláš. Menés 3-1 après quarante minutes, les aigles renversent tout et avec trois buts coup sur coup mènent au score. Le HK32 égalise et repasse devant, Marcinko égalise en fin de partie. Finalement aux tirs au but Bratislava l'emporte.





Classement :