Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Repartir
Zvolen se relance en bas de tableau
Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 21/12/2025 à 23:57
TASR
Zvolen remporte le match en prolongation
Michalovce -
Poprad
: 2-5
Trenčín -
Zvolen
: 3-4 ap
Košice
- Liptovský Mikuláš : 4-3
Spišská
Nová
Ves
- Prešov : 3-0
Žilina -
Bratislava
: 2-6
Nitra -
Banská
Bystrica
: 2-3 ap
Classement :
Slovan Bratislava : 62 pts
HK Nitra : 59 pts
Vlci Žilina : 56 pts
HC Košice : 55 pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 49 pts
HK Poprad : 48 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 44
pts
HC Dukla Trenčín : 43 pts
HKM Zvolen : 39 pts
HK Dukla Michalovce : 38 pts
HK Spišská Nová Ves : 37 pts
HC
Prešov : 25 pts
