Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Retour aux avants postes
Banská Bystrica revient 5e, derrière Košice, Žilina et Nitra qui ont aussi gagné. Poprad assure pour revenir au contact des meilleures places. Michalovce sort de la zone rouge
le 17/12/2025 à 21:01
hc05.sk
Banská Bystrica repasse 5e
Košice
- Spišská Nová Ves : 2-0
Michalovce
- Prešov : 7-0
Žilina
- Zvolen : 3-0
Trenčín -
Banská Bystrica
: 2-3
Liptovský Mikuláš -
Poprad
: 3-7
Nitra -
Bratislava
: 2-3
Classement :
Slovan Bratislava : 59 pts
HK Nitra : 55 pts
Vlci Žilina : 53 pts
HC Košice : 52 pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 44 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 44
pts
HK Poprad : 42 pts
HC Dukla Trenčín : 42 pts
HKM Zvolen : 37 pts
HK Dukla Michalovce : 35 pts
HK Spišská Nová Ves : 34 pts
HC
Prešov : 23 pts
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
