Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Revanche
 
En match en retard, Nitra prend sa revanche sur la dernière finale
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 14/01/2026 à 20:58
Nitra - Košice : 3-2 (0-1, 2-0, 1-1)

Photo hockey Tipsport Liga : Revanche - Tipsport Liga
TASR, František Iván
Nitra domine Košice dans une revanche de la dernière finale
En match en retard de ce week end, Nitra qui a perdu du terrain espère le regagner en l'emportant face à Košice dans un remake de la finale de la saison dernière. Le champion en titre démarre bien et domine le premier tiers, logiquement il ouvre le score grâce à Petráš. Dès la reprise les visiteurs sont pénalisés, Kostenko met à profit le powerplay pour égaliser. Alors qu'on vient de passer la moitié de la rencontre, Košice est sanctionné, non pas une, mais deux fois de suite. En double powerplay, le Corgoň n'en demande pas tant pour prendre les devants grâce à Hrnka
Dès la reprise du dernier tiers, les visiteurs sont encore sanctionnés. Le powerplay passe mais dans la foulée, Nitra qui est toujours à l'offensive creuse son avance par Čederle. Košice pousse pour revenir, sans succès. En fin de match, les métallurgistes sortent leur gardien et Petráš réduit le score alors qu'il reste à peine deux minutes à jouer. Nitra verrouille et tient sa victoire qui lui rend la deuxième place, Košice reste cinquième.

Classement :
  1. Slovan Bratislava : 78 pts
  2. HK Nitra : 70 pts
  3. Vlci Žilina : 68 pts
  4. HC MONACObet Banská Bystrica : 66 pts
  5. HC Košice : 65 pts
  6. HK Poprad : 58 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 52 pts
  8. HKM Zvolen : 49 pts
  9. HC Dukla Trenčín : 47 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 46 pts
  11. HK Spišská Nová Ves : 45 pts
  12. HC Prešov : 33 pts
 
 
