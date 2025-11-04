|
|Tipsport Liga
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Sans appel
|Nitra humilie Banská Bystrica en match en retard
|Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 26/11/2025 à 22:00
|TASR/Profimedia
|Nitra humilie Banská Bystrica qui évoluait pourtant à domicile
Banská Bystrica - Nitra : 1-8 (0-1, 0-4, 0-3)
Banská Bystrica qui n'a pas joué depuis plusieurs jours à cause de nombreux joueurs malades rattrape son match contre le leader Nitra qui pourrait creuser son avance en cas de victoire. Les béliers qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs doivent vite redresser le tir car leur avance sur le milieu de tableau a entièrement fondu.
Nitra n'a pas fait de détail en écrasant son adversaire. Passolt inscrit un doublé et trois points dans la victoire de son équipe qui a cinq longueurs d'avance sur son dauphin.
Classement :
- HK Nitra : 50 pts
- Slovan Bratislava : 45 pts
- HC Košice : 40 pts
- Vlci Žilina : 40 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 32 pts
- HKM Zvolen : 30 pts
- HC Dukla Trenčín : 29 pts
- HK Spišská Nová Ves : 27 pts
- HK Poprad : 25 pts
- HK Dukla Michalovce : 24 pts
- HC Prešov : 17 pts
