TASR/Profimedia Nitra humilie Banská Bystrica qui évoluait pourtant à domicile



Banská Bystrica - Nitra : 1-8 (0-1, 0-4, 0-3) Banská Bystrica -: 1-8 (0-1, 0-4, 0-3)

Banská Bystrica qui n'a pas joué depuis plusieurs jours à cause de nombreux joueurs malades rattrape son match contre le leader Nitra qui pourrait creuser son avance en cas de victoire. Les béliers qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs doivent vite redresser le tir car leur avance sur le milieu de tableau a entièrement fondu.

Nitra n'a pas fait de détail en écrasant son adversaire. Passolt inscrit un doublé et trois points dans la victoire de son équipe qui a cinq longueurs d'avance sur son dauphin.





Classement : HK Nitra : 50 pts Slovan Bratislava : 45 pts HC Košice : 40 pts Vlci Žilina : 40 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 32 pts HKM Zvolen : 30 pts HC Dukla Trenčín : 29 pts HK Spišská Nová Ves : 27 pts HK Poprad : 25 pts HK Dukla Michalovce : 24 pts HC Prešov : 17 pts