Banská Bystrica - Poprad : 3-0

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš : 2-5

Nitra - Bratislava : 5-4 TAB

Prešov - Žilina : 4-7



TASR Nitra remporte un match renversant contre Bratislava - Poprad : 3-0Spišská Nová Ves -: 2-5- Bratislava : 5-4 TABPrešov -: 4-7 Nitra a eu très chaud dans la rencontre qui l'a opposé au Slovan. Menés 1-0 après un tiers les locaux renversent la tendance au tiers médiant avec deux buts. Nitra creuse encore l'écart au dernier tiers et mène 4-2 jusqu'en toute fin de partie, la messe semble dite. Takáč réduit l'écart à 1'12 du terme, à 15 secondes de la sirène finale Varga égalise dans un silence de mort. Il faut se rendre jusqu'aux tirs au but pour que le Corgoň ne l'emporte finalement perdant du coup un point sur la première place. Žilina se maintient en tête avec une large victoire à Prešov qui a certes encore encaissé beaucoup de buts mais a su marquer 4 fois et n'a jamais baissé les bras. L'amélioration appercue sur le dernier match se confirme. Baláž inscrit un tour du chapeau pour les loups, Kolenič compte également trois points.

Liptovský Mikuláš se relance avec un large succès à Spišská Nová Ves. Pour le HK32, Cormier et Robertson ont marqué deux points.

Banská Bystrica retrouve la quatrième place avec un large succès contre Poprad. Côté béliers, Faith et Turnbull comptent deux points tandis que Rabčan blanchit avec 34 arrêts.



Classement : Vlci Žilina : 33 pts HK Nitra : 32 pts Slovan Bratislava : 31 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 27 pts HC Košice : 25 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 23 pts HKM Zvolen : 18 pts HK Spišská Nová Ves : 17 pts HC Dukla Trenčín : 16 pts HK Dukla Michalovce : 11 pts HK Poprad : 10 pts HC Prešov : 9 pts