Banská Bystrica - Nitra : 5-2

Liptovský Mikuláš - Košice : 1-3

Poprad - Michalovce : 4-3 TAB

Prešov - Spišská Nová Ves : 0-3

Zvolen - Trenčín : 3-2 ap

Bratislava - Žilina : 4-1



TASR - Henrich Mišovič Banská Bystrica remporte une 7e victoire de suite et passe 4e - Nitra : 5-2Liptovský Mikuláš -: 1-3- Michalovce : 4-3 TABPrešov -: 0-3- Trenčín : 3-2 ap- Žilina : 4-1 Banská Bystrica remporte face à Nitra sa septième victoire consécutive. Les béliers ont de plus livré la marchandise contre un champion en titre mis à mal. Un début de match boulet de canon leur permettait de mener 4-0 avec un doublé de Šoltés. Nitra maintient l'espoir avec deux buts en fin de deuxième période mais BB ne leur cède rien et reprend définitivement le large au dernier vingt. Banská Bystrica passe quatrième à deux points du podium.

Le Slovan s'impose avec confiance contre les Vlci et creusent leur avance en tête du classement avec sept longueurs d'avance sur ses deux premiers poursuivants. Les loups perdent encore une place et sont cinquièmes. Takáč marque trois points, Acolaste deux. Košice recolle à la deuxième place avec un succès logique remporté sur la glace du HK32. Côté orange, Krivošík marque deux points.

Poprad s'impose laborieusement contre Michalovce et se maintient au sixième rang. Très largement dominateurs les chamois mènent 2-0 après un tiers mais se font rejoindre au second et même passer devant au dernier tiers. Cracknell marque son deuxième but du match pour égaliser. En fusillade Poprad l'emporte finalement. Le point sauvé par les renards leur permettent de rester neuvième.

Spišská Nová Ves quitte la zone rouge après une nette victoire chez le dernier Prešov, décidément incapable de battre ses concurents directs.

Zvolen renoue avec la victoire mais ne peut empêcher son glissement dans la zone de relégation. Le Dukla a mené durant quarante minutes mais le HKM en trouvant à deux reprises la faille au dernier tiers pense avoir renversé la donne. Varone égalise à trois minutes du terme. En toute fin de prolongation, Fairbrother donne la victoire aux locaux.

Classement : Slovan Bratislava : 72 pts HK Nitra : 65 pts HC Košice : 65 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 63 pts Vlci Žilina : 62 pts HK Poprad : 55 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 51 pts HC Dukla Trenčín : 47 pts HK Dukla Michalovce : 45 pts HK Spišská Nová Ves : 45 pts HKM Zvolen : 43 pts HC Prešov : 31 pts