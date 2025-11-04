|
|Tipsport Liga
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Septième ciel
|Septième victoire consécutive pour Poprad. Le classement ne change pas, sauf Košice qui grimpe sur le podium
|Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Hockey Hebdo
|le 26/12/2025 à 20:27
Nitra - Žilina : 4-1
Bratislava - Trenčín : 2-1
Zvolen - Banská Bystrica : 2-5
Košice - Michalovce : 1-0
Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš : 2-4
Prešov - Poprad : 2-5
|hkpoprad.sk
|Poprad remporte une septième victoire d'affilée
Banská Bystrica prend sa revanche à Zvolen en surclassant son adversaire. Kukuča marque un doublé, Faith et Galipeau marquent eux aussi deux points. Les béliers restent cinquièmes mais ne peuvent creuser l'écart avec leur poursuivant.
Poprad a en effet enchaîné une septième victoire consécutive chez le promu Prešov avec notamment deux points pour Török.
Le Slovan s'impose sur le fil dans le classico qui l'oppose à Trenčín. Après un premier tiers sans but, ce sont les locaux qui ouvrent la marque mais le Dukla égalise à l'entame du dernier vingt. A 4 secondes du terme, Peterek vient battre Junca pour offrir la victoire à Bratislava et ne pas parager les points avec son rival.
Nitra assure en haut de tableau avec une victoire convaincante contre les Vlci mais ne parvient pas à réduire l'écart qui le sépare de la première place.
Košice domine sur le plus petit des scores Michalovce et grimpe sur le podium. Un unique but de Rogoň a suffi au champion en titre puisque Jurčák blanchit avec 32 arrêts.
Le HK32 rebondit avec une victoire logique à Spišská Nová Ves. Le club de Saint Nicolas reste septième mais prend le large sur ses poursuivants.
Classement :
- Slovan Bratislava : 65 pts
- HK Nitra : 62 pts
- HC Košice : 58 pts
- Vlci Žilina : 56 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 52 pts
- HK Poprad : 51 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 47 pts
- HC Dukla Trenčín : 43 pts
- HKM Zvolen : 39 pts
- HK Dukla Michalovce : 38 pts
- HK Spišská Nová Ves : 37 pts
- HC Prešov : 25 pts
