Michalovce - Nitra : 4-2 (3-3)

Humenné - Skalica : 3-2

Trenčín - Prešov : 2-1 ap



TASR Michalovce déjoue Nitra et s'offre un septième match décisif - Nitra : 4-2 (3-3)- Skalica : 3-2- Prešov : 2-1 ap

Michalovce dos au mur doit l'emporter pour continuer son quart de finale contre Nitra qui espère en finir ce soir. Hrnka ouvre le score pour les visiteurs dès la deuxième minute mais dans la foulée les renards égalisent. Le leader du championnat reprend les devants au tiers médiant. Virtanen égalise au dernier tiers, la minute suivante Marcinko donne l'avantage aux locaux qui renversent le match. Virtanen assure la victoire des renards en marquant dans la cage vide. Michalovce assure la tenue d'un septième match décisif mardi à Nitra.



Le Dukla reste en tête en remportant sur le fil le choc des derniers de l'élite contre Prešov. Dans un match de grande qualité chaque équipe marquent au tiers médiant. Il faut se rendre en prolongation mais après à peine une minute Bubela donne la victoire à Trenčín.

Humenné s'impose dans le duel de la Tipos SHL contre Skalica. Le match est équilibré, le premier tiers ne voit pas de but, les deux équipes se neutralisent au second avec deux buts chacun. Rymarev donne l'avantage aux lions en dernière période. Skalica force mais ne reviendra pas et reste dernier avec aucun point. Le HC21 se rapproche à un point d'une place en Tipsport Liga.

Prochaine journée des barrages, mardi.

Classement barrages :