Spišská Nová Ves - Michalovce : 1-2 (0-1)

Liptovský Mikuláš - Zvolen : 2-1 ap (1-0)

TASR Le HK32 l'emporte en prolongation au match 1 contre le HKM

Liptovský Mikuláš a eu beaucoup de mal pour se défaire du HKM. Le premier tiers verrouillé ne débouche sur rien. Robertson ouvre la marque au début du tiers médiant en faveur des locaux. Les chevaliers parviennent à se montrer dangereux et Berger égalise. Le HK32 commet deux fautes de suite à l'entame du dernier tiers, mais le double powerplay de Zvolen ne donne rien. Il faut donc disputer une prolongation. En powerplay les chevaliers marquent mais le but est finalement annulé pour un hors jeu et la partie continue. Le HK32 bénificie également d'une suppériorité en prolongation mais sans parvenir à marquer. Finalement à moins de 20 secondes du terme de l'overtime, Vankúš délivre Liptovský Mikuláš.