Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Serrés et disputés
 
Michalovce et Liptovský Mikuláš l'emportent difficilement au premier match
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2026 à 21:11
Spišská Nová Ves - Michalovce : 1-2 (0-1)
Liptovský Mikuláš - Zvolen : 2-1 ap  (1-0)


Photo hockey Tipsport Liga : Serrés et disputés - Tipsport Liga
TASR
Le HK32 l'emporte en prolongation au match 1 contre le HKM
Liptovský Mikuláš a eu beaucoup de mal pour se défaire du HKM. Le premier tiers verrouillé ne débouche sur rien. Robertson ouvre la marque au début du tiers médiant en faveur des locaux. Les chevaliers parviennent à se montrer dangereux et Berger égalise. Le HK32 commet deux fautes de suite à l'entame du dernier tiers, mais le double powerplay de Zvolen ne donne rien. Il faut donc disputer une prolongation. En powerplay les chevaliers marquent mais le but est finalement annulé pour un hors jeu et la partie continue. Le HK32 bénificie également d'une suppériorité en prolongation mais sans parvenir à marquer. Finalement à moins de 20 secondes du terme de l'overtime, Vankúš délivre Liptovský Mikuláš.
Michalovce réalise une petite sensation en remportant un premier match serré à Spišská Nová Ves. Le premier tiers est verrouillé et très disputé. Paločko ouvre le score pour les locaux sur un bon temps fort. Les lynx prennent le contrôle du match au deuxième tiers mais pour autant, à la mi tiers Sertti égalise. A peine deux minutes plus tard, Roy donne l'avantage aux renards. Les deux équipes se neutralisent au dernier tiers et le Dukla remporte la première manche. Match 2 dès demain toujours à Spišská Nová Ves. 

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Marc Olivier Roy (Dukla Michalovce)
** : Aleksi Lebedeff (HK32 Liptovský Mikuláš)
* : Marek Vankúš (HK32 Liptovský Mikuláš)
 
 
