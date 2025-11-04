Banská Bystrica - Bratislava : 5-0

Žilina - Trenčín : 4-2

Liptovský Mikuláš - Michalovce : 2-6

Poprad - Spišská Nová Ves : 7-2

Prešov - Košice : 2-1 ap

Zvolen - Nitra : 0-5



TASR Poprad remporte un sixième succès de suite

Poprad s'impose très largement contre Spišská Nová Ves, pour une sixième victoire consécutive qui lui permet de grimper au sixième rang. Bjalončík et Calof marquent quatre points. - Bratislava : 5-0- Trenčín : 4-2Liptovský Mikuláš -: 2-6- Spišská Nová Ves : 7-2- Košice : 2-1 apZvolen -: 0-5s'impose très largement contre, pour une sixième victoire consécutive qui lui permet de grimper au sixième rang.etmarquent quatre points. Nitra s'impose largement chez le HKM et revient à une longueur du leader. Patrikainen blanchit tandis que Jackson compte un doublé. Žilina suit le rythme, toujours sur le podium avec un succès contre le Dukla avec un doublé de Korczak.

Banská Bystrica écrase le leader Slovan sur un score sans appel. Rabčan blanchit avec 25 arrêts. Les béliers restent cinquièmes mais réduisent l'écart avec leur prédécesseur.

Michalovce revient neuvième et continue de s'éloigner de la zone rouge avec un succès tonitruant sur la glace du HK32 qui s'incline pour la deuxième fois de suite. Martel complète un coup du chapeau, Spodniak marque également trois points.

Prešov met fin à sa série de trois revers avec un bon succès acquis en prolongation contre Košice sur un but de Nátny. Le gardien Janus a écoeuré son ancienne équipe avec 33 arrêts. Les chevaux réduisent un peu l'écart mais ont encore neuf points de moins que leur premier prédécesseur et 12 sur la sortie de la zone rouge. Il faudra charbonner pour sortir de là.

Classement : Slovan Bratislava : 59 pts HK Nitra : 58 pts Vlci Žilina : 56 pts HC Košice : 53 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 47 pts HK Poprad : 45 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts HC Dukla Trenčín : 42 pts HK Dukla Michalovce : 38 pts HKM Zvolen : 37 pts HK Spišská Nová Ves : 34 pts HC Prešov : 25 pts