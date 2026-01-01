Nitra : 3-4 ap

Žilina - Poprad : 4-2

Liptovský Mikuláš - Zvolen : 2-3 ap

Prešov - Bratislava : 1-3

Trenčín - Banská Bystrica : 2-6



Le HKM quitte la zone rouge avec un succès arraché en prolongation à Liptovský Mikuláš par Cassels. Les deux équipes se neutralisent jusqu'en fin d'exercice, Kudrna donne l'avantage aux chevaliers à moins de trois minutes du terme. Le plus dur semble être fait mais une minute plus tard, Záborský égalise et envoie tout le monde en overtime.

Le Slovan, leader, s'est logiquement imposé à Prešov chez le dernier. A égalité après les deux premiers tiers, Bratislava fait la différence dans le dernier avec deux buts.

Nitra a été malmené sur la glace de Michalovce mais parvient à l'emporter en prolongation. Les renards mènent rapidement de deux longueurs après vingt minutes. Spodniak porte le score à 3-0 à la moitié du match. En toute fin de tiers médiant, Kostenko débloque enfin le compteur du vice-champion. Nitra hausse le ton au dernier tiers et égalisev grâce à Buček en fin de partie. Dans la prolongation, Buček confirme son statut de héros avec un nouveau but.

Banská Bystrica s'impose très largement chez le Dukla pour son huitième succès de rang. Une victoire qui permet aux béliers de grimper sur la dernière marche du podium en profitant du fait que le champion en titre n'a pas joué. Faith a marqué trois points, Kukuča deux buts.

Žilina se relance avec une victoire renversante à domicile contre Poprad. En effet, les chamois mènent de deux longueurs après un tiers. Les loups égalisent au tiers médiant. Chicoine inscrit son deuxième but du match en powerplay pour donner l'avantage aux Vlci qui parachèveront leur victoire avec un quatrième but.

Classement :