Košice - Trenčín : 2-1

Spišská Nová Ves - Žilina : 1-5

Michalovce - Bratislava : 2-3

Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-2 ap

Nitra - Banská Bystrica : 4-1

Zvolen - Prešov : 5-0



Photographe : Henrich Mišovič pour TASR Nitra domine Banská Bystrica et reste en tête

Nitra se maintient en tête du championnant en dominant nettement Banská Bystrica. Avec un hat-trick Passolt est le héros du match.

Žilina écrase Spišská Nová Ves avec brio et reste au contact du sommet de la ligue. Le Slovan est aussi dans la course avec une victoire à Michalovce avec deux points de Varga et de Takáč.

Košice remporte un duel important au milieu de tableau contre le Dukla pour mettre un peu de distance avec son adversaire du jour. Rogoň a marqué les deux buts du champion en titre.

Le HK32 a peiné pour se défaire de Poprad et il lui a fallu avoir recours à un but en prolongation de Ferkodič, son deuxième du match et son troisième point.

Le HKM remonte au huitième rang en écrasant Prešov, une énième fois humilié, une énième fois blanchit, on ne les compte plus pour un promu complètement à côté de ses patins. Jääskeläinen inscrit deux buts.

Classement :